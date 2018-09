Stanislav Dvořák, Novinky

První posmrtná expozice věnovaná legendární zpěvačce se otevře v Muzeu afro-americké historie Charlese H. Wrighta a měla by trvat zatím do ledna 2019.

„Je to příležitost vrátit se, nechat se upoutat, vzpomínat a přemítat,” míní Kelly Major Greenová z vedení muzea. Návštěvníkům nabídnou šaty, boty, videa a fotky z celé kariéry a také kuriózní první nahrávku Franklinové z roku 1956, vinyl, který se jmenuje Never Grow Old by Aretha Franklin, Daughter of Rev. C.L. Franklin. (Nikdy nezestárneš od Arethy Franklinové, dcery reverenda C.L. Franklina).

FOTO: ČTK/AP

Během asi 4 měsíců budou kurátoři Muzea afro-americké historie Charlese H. Wrighta měnit některé předměty, což má odrážet stále se měnící „dynamiku zpěvaččina života,” poznamenal Detroit Free Press. Delší a větší expozice věnovaná královně soulu se už plánuje na rok 2020.

Šaty Arethy Franklinové

FOTO: ČTK/AP

Aretha Franklinová zemřela 16. srpna 2018, trpěla rakovinou. Byla největší legendou v oblasti rhytm and blues, soulu, funku a gospelu. Držitelka 20 cen Grammy byla dokonce označena za nejlepší zpěvačku dějin americkým magazínem RollingStone.

V červnu 2017 ještě uvedla, že pracuje s několika slavnými kolegy na plnohodnotné řadové studiové desce, která měla vyjít začátkem roku 2018. Deska nikdy nevyšla. Album mělo obsahovat deset nově nazpívaných tracků a některé ani nebyly coververze. Na desce loni spolupracovali Stevie Wonder, Elton John (speciální verze Your Song) nebo Lionel Richie a Yitzhak Perlman.