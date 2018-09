František Cinger, Právo

Vince Flynn, Kyle Mills:

Nepřítel státu





Není to tak dávno, co Mitch Rapp zachránil saúdskoarabská ropná pole před teroristickým útokem. Lví podíl Saúdů na útocích 11. září Amerika mlčky přešla, ale už nehodlá přehlížet, že tamní královská rodina financuje teroristy a nechává militantní islám upevňovat pozice...

BB art, přeložil Roman Lipčík, 336 stran, 299 Kč

Tove Alsterdal:

Podej mi ruku





Za studené dubnové noci zemře mladá žena, Charlie Erikssonová, když spadne z balkonu bytu v jedenáctém patře. Policie případ uzavře jako sebevraždu, ale Charliina sestra Helene o tom není přesvědčená a začne pátrat na vlastní pěst...

Motto, 384 strany, 369 Kč

Peter F. Hamilton:

Pandořina hvězda – Bariéra





Píše se rok 2329 a lidstvo pomocí červích děr kolonizovalo více než čtyři sta planet. Poprvé v historii vládne mír. Pak se stane něco zdánlivě nemožného – hvězda vzdálená tisíce let náhle zmizí. Jednoduše zmizí, uvězněna v obrovském silovém poli. Legendární komiks přichází.

Planeta9, přeložil Petr Kotrle, 600 stran, 499 Kč

Zdeněk Antonín Jirotka:

Vražda za oponou





Jak snadno se z pohodového léta s příchutí piva a bohémské atmosféry stane detektivní vyšetřování? A jak se vypořádat s tím, že se ocitnete v roli podezřelého? Vysněné prázdniny Tomášovi překazí zpráva o smrti přítele, s jehož skupinou se vydal na divadelní kočování...

XYZ, 208 stran, 269 Kč

William Shakespeare:

Král Lear





Rozhlasová nahrávka klasikova dramatu z roku 1989 v hlavní roli s Martinem Růžkem. Dále hrají Alena Vránová, Růžena Merunková, Taťjana Medvecká, Jiří Adamíra, Eduard Cupák, Bohumil Bezouška a další.

Radioservis, mp3, CD, 2:35 hodin, 299 Kč

Joan Peruga:

Neviditelná republika





Novinář Miquel přijel do Andorry, aby napsal reportáž o vzácných knihách. Ale našel tu mnohem víc – lásku ke knihovnici a vášnivé bibliofilce Maríi, s níž se pouští do pátrání po vzácném cestopisu anglické autorky. Vědí o něm jen to, že byl vydán roku 1865 v Londýně.

Paseka, přeložil Michal Brabec, 192 strany, 269 Kč

Charles Martin:

Když zpívají cvrčci





Reese Mitch je nemluvný samotář. Celé dny tráví u jezera, opravuje lodě a snaží se zapomenout na minulost. Shodou okolností se setká s Annie, sedmiletou holčičkou s nemocným srdcem. Možná by jí mohl pomoci, ale dokáže čelit tragickým vzpomínkám?

Motto, 360 stran, 369 Kč

Martin Patřičný:

Tajemství dřeva





Nová kniha o dřevě vypráví příběhy, které stromy zapisují do svého těla. O tom, co potřebujete pro šťastný život. Co dřevo znamená pro člověka. Kde všude ho najdeme a proč není stejné. Vyprávění je dřevěné a patřičné. Čtenář tu najde i malé povídky.

ISMC Bohemia, 208 stran, 449 Kč