Přestože podle svých slov Boková před ostatními herci cítí respekt a stud z toho, že nemá vystudované herectví, svou výhodu vidí v tanci. „Vím, že herectví vystudovali, umí mluvit, používat hlas. Tanec mi na druhou stranu pomáhá v tom, že si roli nasadím fyzicky. Například začnu chodit hrbatá, schoulená do sebe, nebo se naopak ‚vyprsím‘, jako u role Miládky,“ říká Boková.

Postava sekretářky Milady se rozvíjí souběžně s růstem Zdeňka Tomana, pro kterého pracuje jako sekretářka. Z šedé myšky se stává vypočítavá milenka, která Tomanovo postavení využívá k získání určité ochrany.

Ve filmu Boková ztvárnila sekretářku Zdeňka Tomana

FOTO: Bara Lockeffer, T.H.A.

„Já si myslím, že ona byla do jisté míry hloupá, naivní. A najednou přišla na to, jak se zajistit, jak být relativně v bezpečí. Přestože v té době nebyl v bezpečí nikdo. Není to osoba mně blízká, ale jako každou roli, kterou hraju, i Třískalovou jsem se snažila obhajovat a chápat a mít ji ráda. Bylo to těžké, v té době jsem nežila, nevím, co by se mnou udělala,“ říká herečka.

Režisér Trojan si obsazení Bokové pochvaluje. „Poloha vyčítavé mršky jí sedí. U Kristýny jsem šel na jistotu, nechtěl jsem roli zlatokopky Miládky obsadit prvoplánově nějakou nesympatickou sexbombou. Vždy se snažím i na charakterově nesympatických postavách hledat nějaké polidšťující prvky, které vnese do postavy právě dobrá herečka,“ vysvětlil obsazení Bokové režisér.

Postelová scéna s Macháčkem

Role Milady je úzce spjata se Zdeňkem Tomanem, kterého hraje Jiří Macháček. Oba herci se navzájem znají z předchozích natáčení i z divadla, a Boková si společné hraní s ním chválí i přesto, že společně museli natočit postelovou scénu, která prý nebyla ani jednomu příjemná.

„Je to hrozně citlivý parťák, není egocentrický, dává prostor, jsme tandem. Jsou někteří herci, kteří se soustředí jen na sebe a toho druhého zazdí. Jirka ne. Vždycky jsem před takovou scénou hrozně nervózní. Je to divné, předstírat vášeň, vedle na metr kameraman, zvukař. Ale Jirka mi neuvěřitelně pomáhal překonat stud, řekli jsme si přesně, jak tu scénu pojmeme. Je to pak už spíš taková choreografie. Ono ani jemu to nebylo příjemné,“ vzpomíná herečka.

Kristýna Boková a Jiří Macháček v připravovaném dramatu Toman

FOTO: Bara Lockeffer, T.H.A.

Původně se měla podle scénáře Boková před kamerou vysvléknout do naha, nakonec ale režiséra přesvědčila k umírněnější verzi. „Nerada se svlékám, tak jsem musela vychytrale jít za Ondřejem a poradit mu, co je víc sexy. Že to odhalené tělo je prvoplánové a že je lepší, když si Miládka sundá kalhotky, ale košilka zůstane a fantazie může pracovat,“ dodává Boková.

Film pojednávající o Zdeňku Tomanovi, zatím relativně neznámé postavě československých dějin, je v pořadí čtvrtým snímkem režiséra Ondřeje Trojana. Ve filmu Toman se mohou diváci kromě Macháčka a Bokové těšit na mnoho dalších herců, především na Romana Luknára představujícího Jana Masaryka, Aleše Procházku jako Klementa Gottwalda, Miroslava Táborského, Martina Fingera a Jaroslava Plesla, ale i na politika, senátora Jaroslava Kuberu (ODS).

Snímek vstoupí do kin 4. října.