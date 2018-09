Věra Míšková, Právo

Dvě nevěsty a jedna svatba





Marie pracuje jako úspěšná televizní moderátorka, ale jinak přitahuje samé blbce. To její sestra Karolína už plánuje svatbu. Právě kvůli tomu Marie přijíždí po dlouhé době za rodinou na návštěvu do rodné vesničky. Doma potkává svou dávnou lásku, a je jasné, že jejich city nejsou minulostí. Jenže to má háček...

Dvě nevěsty a jedna svatba, Česko 2018, komedie, 89 min., režie: Tomáš Svoboda, hrají: Anna Polívková, Jakub Gottwald, Ester Geislerová, Eva Holubová a další.

Lajka





Po odchytu je fenka Lajka násilně přeškolena na průkopnici kosmonautiky. Záhy po startu ji do vesmíru následují další zvířata vypouštěná z Houstonu a Bajkonuru. Všechna bloudí vesmírem až nakonec obydlí vzdálenou planetu. Jejich harmonické nikým nerušené soužití s místními živočichy však naruší a ohrozí první člověk.

Lajka, Česko 2017, animovaný muzikál, 85 min., režie: Aurel Klimt, mluví: Helena Dvořáková, Jan Vondráček, Petr Čtvrtníček, Karel Zima, Miroslav Táborský a další.

Planeta Česko





První celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela zblízka. Tetřeva tokajícího za úsvitu, ledňáčka prorážejícího při lovu střemhlav vodní hladinu, užovky v dramatickém zápase s rybí kořistí a mnohé další.

Planeta Česko, Česko 2018, dokument, 81 min., režie: Marián Polák.

Paterson





Titulní hrdina Paterson je řidič autobusu ve stejnojmenném městečku Paterson. Každý jeho den je zdánlivě stejný jako ten předešlý: projíždí trasu své linky, pozoruje město ubíhající před čelním sklem autobusu a poslouchá úryvky rozhovorů pasažérů.

Paterson, USA/ Německo/ Francie, 2016, komediální drama, 118 min., režie: Jim Jarmusch, hrají: Adam Driver, Golshifteh Farahaniová, Kara Haywardová a další.

Psí ostrov





Film se odehrává v budoucnosti, kdy údajně kvůli nebezpečné psí chřipce jsou všichni psi izolováni na ostrově sloužícím jako skládka odpadků. O šest měsíců později tam nouzově přistává miniaturní letoun. Smečka pěti hladových a divokých psů objeví v jeho troskách dvanáctiletého pilota. Je to sirotek Atari, který s pomocí svých nových přátel začne hledat svého psa Flíčka a při tom postupně odhalí ohavné spiknutí.

Psí ostrov, USA/Německo 2018, animované dobrodružství, 101 min., režie: Wes Anderson, mluví: Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Frances McDormandová, Akira Ito, Scarlett Johanssonová, Harvey Keitel a další.