Věra Míšková, Právo

A nabízí i pohled na zástupy světových, zejména amerických filmových hvězd, které to sem nemají daleko a nežádá se po nich o mnoho víc, než projít po červeném koberci do některého z premiérových kin, pozdravit fanoušky a zúčastnit se promítání.

Tak se už o víkendu davy, jež se tísní u zábran na hlavní festivalové King Street, kde je přerušena tramvajová i automobilová doprava, dočkaly úsměvů stálic Julianne Mooreové, Johna Turturra, Natalie Portmanové, Judeho Lawa, Ryana Goslinga, Julie Robertsové či Moniky Bellucciové a také mladých hvězd Elle Fanningové nebo Timothéeho Chalameta.

Tento po žebříčku popularity i hereckých schopností rychle stoupající štíhlý dvaadvacetiletý newyorský krasavec po filmech Interstellar, Lady Bird a zejména Dej mi své jméno okouzlil publikum v Torontu ve filmu s příznačným i dvojznačným názvem Beautiful Boy.

Může se to stát i vám



Americký snímek nejen na téma drogové závislosti natočil belgický režisér Felix Van Groeningen (na karlovarském festivalu jsme viděli jeho filmy Psanci osudu a Přerušený kruh, nominovaný na Oscara na nejlepší neanglicky mluvený film).

Příběh mladíka, který propadne drogám, má základ ve skutečnosti a mohlo by ho uvádět motto „může se to stát i vám.“ Nick je totiž velmi dobře vychovaný inteligentní student, který má výborný vztah se svým otcem. Přesto se mu během studií zalíbí ve světě pervitinu, který mu zpočátku zvyšuje pocit sebedůvěry a euforie. Jak je to ale dál, ví snad každý...

Na filmu, který je postaven na hereckých výkonech Chalameta a výborného Steva Carella (Já, padouch 3, Souboj pohlaví, Café society) v roli jeho otce, je pozoruhodný právě jejich vzájemný vztah. Van Groeningen o něm vypráví především z otcova pohledu s mnoha vzpomínkami na společné zážitky, vzájemnou důvěru a lásku. Nesmírná starost a zoufalá snaha synovi pomoci je pak mnohem působivější než by byly sebedrastičtější záběry na devastovaného narkomana.

Další film, opět na téma drog a vztahu otec - syn, je White Boy Rick. Jde však o úplně jiný příběh, rovněž natočený podle skutečnosti. Příběhu teenagera Richarda Wershe Jr., který se stal tajným informátorem FBI z prostředí drogových gangů, kam se infiltroval, a nakonec skončil ve vězení, opět dominují herecké výkony.

Tvůrci filmu White Boy Rick. Zleva herecMatthew McConaughey, režisér Yann Demange, herečka Bel Powleyová a její kolega Jonathan Majors.

FOTO: ČTK/AP

Utrápeného otce, který v nelítostném a nevábném Detroitu 80. let minulého století vychovává sám dvě problémové děti, hraje jako vždy výborný Matthew McConaughey. V roli jeho syna mu až překvapivě suverénně stačí debutant Richie Merritt.

Čeští diváci se tom přesvědčí od 21. února příštího roku, kdy film uvede do kin distribuční společnost Falcon.