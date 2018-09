Pražské jaro očima historika

Pražské jaro: Průlom do nového světa (Argo, přeložila Zuzana Soukupová, 276 stran), to je název práce německého historika Martina Schulze Wessela. Pedagog, působící dnes jako ředitel mnichovského badatelského centra pro dějiny Čech a Slovenska Collegium Carolinum, se v ní po důkladném studiu zabývá podobou, vnitřními rozpory i evropským významem nejen roku 1968, ale celých šedesátých let v československé politice.