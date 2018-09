Stanislav Dvořák, Novinky

Do akce se zapojila Praha, Český Krumlov, Bruntál, Havířov, Hradec Králové, Jihlava, Liberec, Litoměřice, Opava, Ostrava, Ústí nad Labem a mnoho dalších.

Nejbohatší program se odehraje v metropoli. Například na Kampě bude odpoledne divadlo pro děti, zaznějí staropražské písně, zatančí Isizwana (american tribal style a tribal fusion), skupina Romba zahraje své balkánsko-slovensko-polsko-rusko-ukrajinské rytmy s vlivem jamajského ska a nebude chybět ani opékání buřtů a dílničky pro děti.

V Americké ulici bude veselo už od 11 hodin. Proběhne mexická slavnost s mnoha vystoupeními. Na hlavním pódiu zahrají skupiny Dos Cinco G a Cumbia Poetica, které si připravily mexickou hudbu. Dále vystoupí oblíbení Lozt Mezcal a Mariachi Azteca de Praga. Tradiční tance naučí taneční skupina Dvorana. DJ Bastard Love z Mexika si pro tuto příležitost připravil speciální DJ set El Grito. Za pultem ho během dne vystřídá DJ Cesar Chunk a mexický multimediální umělec žijící v Praze DJ Aidea.

Xolotl Martinez zahájí festival mexickým tanečním ceremoniálem a vytvoří květinovou pyramidu. Představení z oblasti současného tance a alternativního cirkusu předvede Paulina Bravo. Alejandro Cruz, mexický fotograf, který se snaží zachytit svět z pohledu Mexičanů, vystaví na akci několik svých fotografií.

Divadlo i vědecko-fantastická zóna



Divadlo D21 připravilo dětské představení v divadle (v 11:00 a v 15:00) a přímo na ulici budete moci po celý den potkávat divadelníky v kostýmech. Novinkou je vědecko-fantastická zóna v Kampusu Dejvice nebo oživení Zahradního Města či Sídliště Lehovec.

„Na počátku slavností Zažít město jinak byl taky sen. Sen o tom, jak by mohlo vypadat Smetanovo nábřeží bez aut, sen o tom, jak by pražské ulice mohly ožít sousedskou zábavou a jak by to vypadalo, kdyby se dopravní komunikace a hřiště na chvíli proměnily na hřiště a zahrádky. Po třinácti letech takových míst po celé republice přibývá a skutečnost tak do značné míry náš sen předčila. Ale snít nepřestáváme, sníme o městě kvalitních veřejných prostranství, o městě, kde jsou chodec a cyklista preferovanou, nikoliv trpěnou skupinou a o městě, kde je radost žít (a dýchat),” řekl Martin Šotola z Auto*Matu.

Počet lokalit, kde se sousedské slavnosti uskuteční, překročí jen v Praze 80. Ačkoliv se slavnosti Zažít město jinak se primárně konají v ulicích, kde je doprava zklidněná pomocí záborů, letos poprvé se k akci připojí také přehlídka dvorků a vnitrobloků. Sousedé tak mohou načerpat inspiraci, jak společné prostory lépe využít. Doprovodný program pak připravuje 14 dalších institucí, např. Petrohradská kolektiv, divadla v Řeznické, v Dlouhé a X10 nebo podniky na Krymské a Veverkově ulici.

Všechny podrobnosti o všech městech a programu najdete na zazitmestojinak.cz.