Stanislav Dvořák, Novinky

Geniální soulová, gospelová a jazzová interpretka a pianistka zemřela na rakovinu. Mnozí kritici ji prohlašovali za nejlepší zpěvačku všech dob.

„Královna soulu odešla z této země, aby usedla na trůn v nebi. Bylo to velké požehnání, že jsme mohli poslouchat to nejlepší, co Bůh může nabídnout, v jejím hlase. Respekt!“ napsal Lenny Kravitz.

Lenny Kravitz

FOTO: Live Nation

„Ztráta Arethy Franklin je ránou pro každého, kdo má rád opravdovou hudbu. Hudbu ze srdce, z duše a z kostela. Její hlas byl unikátní, hra na piano podceňovaná, patřila k mým nejoblíbenějším pianistkám,“ uvedl Elton John.

Britský zpěvák Elton John

FOTO: Petr Horník, Právo

„Měl jsem to štěstí, že jsem s ní trávil čas a viděl jsem její poslední koncert, benefiční akci pro nadaci proti AIDS v katedrále Sv. Jana v New Yorku. Bylo vidět, že jí není dobře, a já si nebyl jistý, jestli vůbec může vystoupit. Ale Aretha to udělala a zbořila to tam. Zpívala a hrála nádherně a my jsme všichni brečeli,“ dodal.

„Jsem z Arethiny smrti absolutně na dně. Byla jedinečná. Byla víc než královna soulu, byl to národní poklad, který budou zbožňovat všechny generace po celém světě,“ řekl Clive Davis. „Nehledě na náš pracovní vztah, Aretha mi byla přítelkyní.“

Barack Obama

FOTO: Thomas Mukoya, Reuters

„Amerika sice nemá šlechtu, ale máme šanci si zasloužit něco, co přetrvá déle. Pokaždé, když zpívala, byli jsme všichni osvíceni zábleskem božskosti,“ napsali Barack a Michelle Obamovi.

Herec Hugh Jackman uvedl: „Jedna z největších zpěvaček všech dob, bude chybět všem.“