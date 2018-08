Stanislav Dvořák, Novinky

Matt Groening přichází s novou sérií po téměř dvaceti letech, Futuramu stvořil v roce 1999. Disenchantment má být středověká fantasy, jejímiž hrdiny budou opilá princezna a její průvodci, skřítek Elfo a démon Luci. Premiéra bude 17. srpna.

„Jestli se vám líbí Simpsonovi, tohle se vám bude líbit. Jestli se vám líbí Futurama, tohle se vám bude líbit. A jestli se vám ty seriály nelíbí, tohle se vám stejně líbit bude. To je na tom to divné, protože tohle je prostě lepší,“ řekl Groening.

Matt Groening

FOTO: Profimedia.cz

Matt Groening a Eric Andre

FOTO: Profimedia.cz

„Odehrává se to v minulosti? Nikdy nevíte. Je to fantasy, mohl by to být sen? Je to pravděpodobně minulost, je to tak trochu středověké, je to prostě srandovní, je to nová cesta, kterou se dá jít... dělal jsem budoucnost (Futurama) a současnost (Simpsonovi) a teď minulost (Disenchantment).”

Komik Eric Andre k tomu poznamenal: „Myslím, že je to další krok v evoluci Matta Groeninga. Myslím, že je to zatím jeho nejlepší práce, je to tak nádherné, komplexní a je to na pokračování, což je fakt cool.“