Marky Ramone, který zahraje hned první den, je jedním z posledních žijících členů legendární newyorské kapely Ramones, jež stála u kolébky punku. Marky, který se prosadil s punkovými Voidoids Richarda Hella, bubnoval s Ramones v letech 1978 až 1983 a pak znovu do roku 1987 až do rozpadu kapely v roce 1996.

Po první desce se objevil i na čtvrté Road To Ruin a hrál i na následujícím měkčím albu End Of The Century v produkci Phila Spectora. Po návratu hrál na posledních čtyřech albech. Od roku 2010 hraje písně Ramones s vlastní kapelou Blitzkrieg. Vydal s ní dva singly.

První den vystoupí i kalifornští Lagwagon hrající melodický punk. Sice nikdy nedosáhli velkého komerčního úspěchu jako Green Day nebo Offspring, ale nezpronevěřili se idejím punku. Kapela vedená zpěvákem Joeyem Capem a kytaristou Chrisem Flippinem vydala osm ceněných alb, posledním je Hang z roku 2014, který přišel po desetileté tvůrčí pauze. Stylově je skupina ovlivněná NoFX. taky vydává na labelu jejich šéfa Fat Wreck Chords.

Záplava oi kapel



Týž večer vystoupí také představitelé tvrdého stylu UK82 Discharge. Ten nabídne i největší hvězda festivalu, skotští Exploited, kteří zahrají v pátek. Kapela si díky svému tvrdému pojetí a nekompromisnímu přístupu udržuje kultovní status, ale od roku 2003 nenatočila žádnou desku.

Velký prostor dostane oi a street punk, s nímž Exploited začínali. V pátek zahrají bostonští Street Dogs vedení bývalým zpěvákem Dropkick Murphys Mikem McColganem i InfaRiot, kteří poprvé vystoupili v roce 1980 před o tři roky staršími Angelic Upstarts. Tato skupina, která hájila práva dělníků a zastávala protinacistické postoje, zahraje ve Vyškově v sobotu. Jednou z jejich nejznámějších písní je The Murder Of Liddle Towers o elektrikáři, kterého zbila policie a po propuštění z vazby zemřel. Soud to uznal jako oprávněné zabití.

V sobotu vystoupí i další veteráni Menace a streetpunkoví Restarts, kteří vznikli v roce 1995.