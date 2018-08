Novinky

Stanislav Hubička obdržel cenu za celoživotní dílo v roce 2011 na Grand Prix architektů.

Nuselský most navrhl Hubička společně s Vojtěchem Michálkem a Svatoplukem Kobrou. Jde o velmi důležitou dopravní stavbu, která je dlouhodobě přetížená.

Nuselský most

FOTO: Novinky

Rekonstrukce Nuselského mostu

FOTO: Novinky

Most se začal stavět v roce 1965 a po dostavbě proběhla slavná zátěžová zkouška pomocí 66 tanků. Po úspěšné zkoušce byl oficiálně otevřen 22. února 1973 a nazván podle komunistického prezidenta Klementa Gottwalda.

Most je výjimečný i tím, že má nahoře silnici a dole tunel, kudy může jezdit metro oběma směry. Je ale znám také jako most sebevrahů. Za 45 let se tam pokusily o sebevraždu stovky lidí.