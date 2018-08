Jindřich Göth, Právo

Jméno Tom Cruise je stále ještě zárukou kasovního trháku. V době, kdy se už nechodí na konkrétní jména, ale na další díly filmových sérií, viz například Avengers, je jeho jméno závanem časů, kdy se chodilo na konkrétní jména.

Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Bruce Willis a další. Bylo celkem jedno, oč přesně v tom kterém filmu jde a jaké jsou jeho kvality. Podstatné bylo, že v něm hraje právě „on“. A zatímco zmínění hollywoodští bijci jsou momentálně dávno za zenitem, jméno Tom Cruise je stále ještě zárukou tučného výdělku.

Pro pořádek, jednička z roku 1996 při nákladech 80 miliónů dolarů vydělala 457 miliónů, dvojka stála 125 miliónů a do kasy se producentům vrátilo 546 miliónů a podobně skvěle si vedly i další díly. Série Mission Impossible je totiž čímsi na způsob bondovek. Divák přesně ví, na co jde, co může očekávat, a během sledování si v duchu odškrtává scény, které se ve filmu nutně musejí objevit.

Z filmu Mission: Impossible III.

FOTO: Paramount Pictures

A stejně jako u bondovek je v případě Mission Impossible úplně jedno, kdo ten který díl režíroval. Zajímá snad někoho, že dvojku z roku 2000 natočil hongkongský mistr akce John Woo a scénář k ní napsal Robert Towne, autor Oscarem oceněné detektivky Čínská čtvrť, kterou natočil Roman Polanski v hlavní roli s Jackem Nicholsonem? Nebo že čtvrtý díl s podtitulem Ghost Protocol z roku 2011 režíroval Brad Bird, jedna z klíčových osobností studia Pixar, podepsaná pod animovanými filmy Železný obr, Úžasňákovi, Ratatouille nebo aktuálně Úžasňákovi 2. Nic z toho není v tomto kontextu důležité, podstatný je Tom Cruise, s jehož osobností série stojí a padá.

Zatím tedy stojí, neboť šestka Mission Impossible je dosud nejvýdělečnějším dílem série a v kontextu Cruiseovy filmografie jde o druhý nejvýraznější kasaštyk od roku 2005, kdy měla premiéru sci-fi Válka světů režiséra Stevena Spielberga, která i díky Cruiseovi v hlavní roli během otevíracího víkendu utržila necelých 65 miliónů a celkově při nákladech 132 miliónů vydělala 591 miliónů dolarů.

Nepřekonatelný Avatar

Jsou to sice všechno úctyhodná čísla, ale ani charisma Toma Cruise nekáže porazit nejnovější trend, kterým jsou komiksové filmy z produkce společnosti Marvel. I když se samotný Cruise snažil, jak mohl, v roce 2007 uvedl snímek Mumie, jenž si sice v kinech nevedl zle, ale v drtivé konkurenci MCU, tedy Marvel Cinematic Universe, působil jako jeho chudý příbuzný.

Oslnivá marvelovská jízda započala v roce 2008 snímkem Iron Man s Robertem Downeym Jr. v hlavní roli, který zaznamenal fantastické tržby 585 miliónů dolarů, přičemž stál „pouhých“ 140 miliónů. Režisér Jon Favreau jím odstartoval sérii veleúspěšných adaptací marvelovských komiksů, která kromě dalších dílů Iron Mana čítá filmy Avengers, Thor, Strážci galaxie, Doctor Strange, Spider-Man a další.

Co film, to trefa do černého, alespoň co se tržeb týče. Zatím posledním trumfem byl letošní epický nářez Avengers: Infinity War, který vydělal přes dvě miliardy dolarů. A dá se předpokládat, že tím kralování společnosti Marvel rozhodně neskončilo.

Druhým nejvýdělečnějším filmem je Titanic.

FOTO: Bontonfilm

Tedy nejspíš jen do chvíle, kdy bude mít premiéru další díl nejvýdělečnějšího filmu všech dob, Avatara režiséra Jamese Camerona. Tento filmařský svéráz, samouk a perfekcionista je úkazem, jakému prakticky není rovno. Z tvůrce příšerného béčka Piraňa 2: Létající zabijáci, o jehož „kvalitách“ kromě názvu svědčí i devatenáctiprocentní hodnocení na filmovém serveru ČSFD, se vypracoval na tvůrce takových klasik, jako jsou Terminátor, Terminátor 2: Den zúčtování či Titanic, což byl ve své době film, který strhal všechny rekordy návštěvnosti a získal jedenáct Oscarů, a konečně Avatar.

Vizuálně neuvěřitelný, do posledního detailu propracovaný film se Sigourney Weaver, Samem Worthingtonem, Zoe Saldanaovou a dalšími v hlavních rolích vydělal jen těžko pokořitelnou sumu 2 787 965 087 dolarů. Dvojka by měla mít premiéru v roce 2020, v plánu je ještě trojka, čtyřka a pětka.

Ospalé hity

Většina ze všech zmíněných filmů má společnou jednu věc, byly koncipovány tak, aby se z nich staly okamžité hity. Kromě sérií Mission Impossible nebo Avengers se to týká třeba aktuálního letního trháku Mamma Mia: Here We Go Again. První díl z roku 2008 vydělal 615 miliónů dolarů, přičemž stál „pouhých“ 52 miliónů, a letošní novinka má při nákladech 75 miliónů dosavadní tržby 174 miliónů.

Existují ale i snímky, kterým se v angličtině říká „sleeper hits“, tedy filmy, jež si svůj věhlas a následně i výdělky vydobyly až postupem let, díky šeptandě. Jedním z nejklasičtějších případů je Vykoupení z věznice Shawshank.

Třetím nejvýdělečnějším je film Star Wars: Síla se probouzí.

FOTO: Falcon

Toto vězeňské drama z roku 1994 podle povídky spisovatele Stephena Kinga ve své době naprosto propadlo. V kinech proti němu ve své době šel oscarový trhák Forrest Gump, v jehož konkurenci snímek režiséra a scenáristy Franka Darabonta neměl šanci. Zprvu to vypadalo, že se zrodil film odsouzený k zapomnění, ale pak se stal zázrak. S uvedením na videokazety a do televize si vězeňské drama získávalo další a další nadšené diváky a dnes se o něm hovoří jako o naprosté klasice a dle mínění uživatelů internetové filmové databáze ČSFD o nejlepším filmu všech dob s hodnocením 95 procent.

Podobně si své publikum získávaly filmy jako Blade Runner, v době uvedení propadák, dnes milovaná klasika sci-fi žánru, dále Rocky Horror Picture Show, který je považovaný za jeden z největších filmových kultů všech dob. K filmům, které přes svůj mizivý rozpočet a takřka nulové ambice vydělaly ohromné peníze, patří například slavný horor Halloween z roku 1978, jenž díky šeptandě znásobil poměrně skromný rozpočet 325 tisíc dolarů na zisk 70 miliónů.

Stejně si vedly další hororové podívané Saw nebo Záhada Blair Witch, který stál směšných šedesát tisíc dolarů a vydělal 248 miliónů. Konkurovat mu v tomto ohledu může snad jenom první díl série s náklady 15 tisíc dolarů a tržbami 193 miliónů.

A abychom nezmiňovali jen hrůzostrašné filmy, dalším takřka učebnicovým příkladem filmu, který stál pakatel a díky šeptandě vydělal ohromnou sumu, je komedie Moje tlustá řecká svatba, jejíž rozpočet činil pět miliónů dolarů a tržby 368 miliónů, což z ní činí nejvýdělečnější romantickou komedii všech dob.