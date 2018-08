Stanislav Dvořák, Novinky

Krajské vedení hasičů zjistí, že vesničané nejsou akceschopní hlavně kvůli důchodovému věku. Tím dojde k nevídané katastrofě - zrušení jednotky i funkce rozhodčího.

Rozhodčímu Pazderovi se tak zhroutí svět a obyvatelé obce Jelení vnímají jako ostudu, že v případě požáru bude na jejich území zasahovat nenáviděná vedlejší vesnice Telecí. Pazdera je na dně - od sebevraždy ho zachrání jedině slib místních chlapů, že dokážou sestavit novou jednotku.

Služební vůz Hasičárny Telecí se solárním panelem

FOTO: Stanislav Dvořák, Novinky

Bolek Polívka a Jan Vlasák (seriál Hasičárna Telecí)

FOTO: Stanislav Dvořák, Novinky

Parta hasičů před služebním vozem

FOTO: Stanislav Dvořák, Novinky

„Je to vesničan s obyčejnou minulostí, samotář. Nejradši by byl hasičský rozhodčí. Je jako spousta dalších obyčejných lidí, u kterých si neumíme představit, co všechno prožili, nesdělují nám svoje názory,“ řekl Novinkám o Pazderovi Bolek Polívka.

Na otázku, zda jde o komedii, říká Polívka jednoznačně ano. Humor spočívá v Pazderově povaze, s hasičským oddílem podle něj stojí a padá celý svět.

„On ten Pazdera bere všechno vážně, tím je legrační. Nemá smysl pro humor,“ vysvětlil herec.

Při natáčení seriálu pro internetovou televizi Stream.cz zatím nevidí žádný velký rozdíl od běžné televize. „Já jsem nezažil moc seriálů, nevím, tohle je ale kratší formát. Musí to být takové, aby to o něčem bylo. Každý díl musí být o něčem. Musí mít pointu a musí to mít naději na pokračování, na to, že to možná bude zajímavé,“ dodal.

Hasiči v akci

FOTO: Stanislav Dvořák, Novinky

Vedle Bolka Polívky si v seriálu Hasičárna Telecí zahrají Jan Vlasák, Norbert Lichý, Michal Isteník, Petr Vančura či Filip Březina. Stream.cz připravuje na podzim řadu dalších pořadů jako Černota o drogovém podsvětí, Expertiza o odhalování nesmyslů v kriminálkách, Tajemno o tajemných místech v ČR, Pivní republika o pivovarech či pokračování seriálu Kadeřnictví.