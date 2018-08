Jaroslav Špulák, Právo

O americkém dění v uvedených žánrech napsal v knize Nenech se zas oblbnout (2006), v níž hovořil s představiteli zámořské scény nejen o hudbě, ale i o jejich názorech na společnost či politiku. V knize No Future! (2011) zase prostřednictvím rozhovorů nahlédl na britskou scénu a opakovaně potvrdil, že je nejenom znalec punkrockového a hardcoreového dění, ale že ho zajímají i širší souvislosti.

V nové knize vychází ze dvou textů, které byly dříve zveřejněny v magazínu UNI. Jeden se věnoval punkové a druhý hardcoreové scéně. Pro potřeby knihy je rozšířil, přidal k nim další fragmenty rozhovorů, které s kapelami v průběhu času dělá, a rozložil je do několika kapitol, vždy přitažlivých už jen názvy, natožpak obsahem.

Jde v nich takto více do hloubky, což činí prostřednictvím povídání s lidmi, kteří se na jmenovaných scénách pohybují. Získal si jejich důvěru a oni mu za to poskytli další i nové informace, které čtenářům umožňují zažít takto zprostředkovaně atmosféru divokosti, žánrové oddanosti, názorových střetů či souznění.

U všech tří Švamberkových knih stojí za pozornost to, že v době, kdy se klíčové události odehrávaly, on sám v Británii a Americe nebyl. Nezprostředkoval je však tak, že by je přenesl do češtiny a sepsal poté, co si o nich přečetl kdesi na internetu či v zahraničních médiích, nýbrž si o nich nechal vyprávět, a tím dosáhl sympatické dávky původnosti. Je to chytrý způsob, jak učinit text osobitým a uvěřitelným.