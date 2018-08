jaš, Právo

Podle amerického magazínu The Hollywood Reporter připravují televizní seriál, jenž bude adaptací knihy Elaine Weissové s názvem The Woman’s Hour: The Great Fight to Win the Vote.

Podle deníku The Guardian vznikne chystaná série ve spolupráci se Spielbergovou společností Amblin Entertainment. Exministryně zahraničí USA a poražená finalistka v prezidentských volbách z roku 2016 Clintonová bude její výkonnou producentkou.

Kniha Weissové, která byla vydána v březnu, vypráví příběh o boji za ratifikaci devatenáctého dodatku Ústavy Spojených států, jenž zapovídá, aby bylo jakémukoli americkému občanovi upřeno volební právo na základě toho, jakého je pohlaví, také o bratrovražedných neshodách při zajišťování si podpory v hlasování i o rasismu, který ovlivnil ženská hnutí za volební práva.

Seriál se bude jmenovat The Woman’s Hour a bude vysílán prostřednictvím prémiových kabelových stanic (HBO, Showtime) a streamovacích služeb (Netflix, Apple, Amazon, Hulu). Ačkoli jméno scenáristy ještě není známo, předpokládá se, že Clintonová se bude podílet na výběrovém procesu.

„Základem demokracie je volební urna. Výborná kniha Elaine Weissové vypráví příběh o lidech, kteří bojovali s mocnou ekonomickou, rasovou a politickou opozicí za volební práva Američanek a uspěli,“ prohlásila Clintonová.