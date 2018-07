Stanislav Dvořák, Novinky

Bude se o Spaceyho postavě Franka Underwooda alespoň mluvit, když už v poslední řadě nehraje?

„Zjistíte to, když se budete na seriál dívat s úctou k Frankovi,” odpověděla záhadně manažerka Netflixu Cindy Hollandová serveru Deadline. Nebyla schopna říci ani konkrétní datum premiéry. Server spekuluje, že to asi nebude v listopadu - kvůli americkým volbám.

Frankova manželka (Robin Wrightová) je teď jedinou hlavní postavou v seriálu. „Jsme na seriál skutečně hrdí a je to vhodný konec. Vždy jsme plánovali, že šestá sezóna bude poslední, a jsme hrdí na práci, kterou udělali Robin, herci a celý štáb,“ tvrdí Hollandová.

Rodina House of Cards



Film s Kevinem Spaceym Billionaire Boys Club

FOTO: Vertical Ent.

Dodala, že poslední dny natáčení byly plné emocí a kolem seriálu vznikla nová „rodina“, někteří lidé ze seriálu během šesti let natáčení zažili svatby a pořídili si i děti. Součástí idyly House of Cards ovšem není původní protagonista Kevin Spacey. Ten byl po obvinění z obtěžování vyhozen a v současnosti už nic netočí, údajně vyhledal psychologickou pomoc. Některé případy, ve kterých je obviněn, jsou i desítky let staré. Herec dosud nebyl za nic odsouzen.

Ostatní herci a členové štábu dlouho čekali, co se seriálem bude. Uvažovalo se o úplném zrušení, ale snaha natočit další řadu v Netflixu převládla. Může to však mít komplikované důsledky. Jak loni uvedl Server Independent, herce nemohli jen tak vyhodit, smlouva neobsahovala klauzuli o morálních důvodech k ukončení spolupráce. V tom případě by studio muselo Spaceymu vyplatit odškodnění. On sám se k tomu nevyjádřil.

Poslední film s Kevinem Spaceym Billionaire Boys Club přitom nebyl nijak změněn a jde v srpnu do amerických kin, uvedl server The Hollywood Reporter.