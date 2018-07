Stanislav Dvořák, Novinky

Do první linie se v iráckém Mosulu vydala novinářka a dokumentaristka Jana Andert. Její snímek V Mosulu půjde na podzim do kin.

„Já jsem v Iráku pobývala a dělala reportáže o kurdských bojovnících, peršmezích. Ti dělali ofenzívy a osvobozovali města okolo Mosulu. Já jsem tam potom pokračovala a strávila jsem tam 8 měsíců od začátku bitvy do úplného konce. Jsou to strašně zajímavé příběhy a je hrozně důležité ty příběhy ukazovat. Byla jsem v prvních liniích s jednotkou, dělala jsem s nimi všechny mise od rána do večera. Prožívala jsem ten jejich život ve válce stejným způsobem,” popsala autorka v úterý na tiskové konferenci.

„Válka je strašně chaotická, komplexní a dostat se k ní blízko je jediný způsob, jak ji ukázat, jaká je,” dodala.

Zpěvák a milovník přírody Dan Bárta se vydal za ohroženými druhy a za Čechy, kteří se jim snaží pomoci v dokumentu Češi zachraňují.

„My jsme se s režisérem Zdeňkem Suchým před lety potkali a zjistili, že jsme se napojili na velké množství Čechů, kteří významně přispívají k ochraně přírody ve světě. Vedou nebo koordinujou projekty na záchranu území nebo konkrétního živočišného druhu. Přišlo nám dobré lidi u nás seznámit s tím, jak tito dobrovolníci a částečně i profesionálové šíří slávu České republiky,” řekl Bárta.

„Skupina děvčat, která funguje v Senegalu, se stará o zachování druhu Antilopa Derbyho, což je vymírající druh antilopy, největší na světě. Je to založené na přísném vědeckém postupu, jak chovat a maximalizovat množství odchovaných zvířat a je to navázáno i na funkční rezervaci, která poskytuje lidem povyražení, safari atd. Takže se spojuje byznys a ochrana přírody v docela dobré symbióze. A vedou to české ženy ze zemědělské univerzity.”

Kuchařka Kamu letos vyrazila do Mexika, režisér Jaroslav Kratochvíl na Krym a dva další snímky připomenou 400 let od třicetileté války, jde o Železný věk a o koprodukční Vyjednavače vestfálského míru.

Znovu se na obrazovce objeví i cyklus Dovolená ve starých časech, který získal cenu EBU na Eurovision Creative Forum. Tentokrát se aktéři dostanou do éry páry a mohou si vyzkoušet drsný život dělníka v devatenáctém století.