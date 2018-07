Jaroslav Špulák, Právo

V hlavě jim možná doznívaly melodie dvou Jamajčanů, Grace Jones a Ziggyho Marleye, kteří byli u festivalového finále.

Colours of Ostrava je vkusný a poučný festival. Jeho pořadatelé na něj nezvou hudebníky, o jejichž kvalitě by nebyli alespoň zčásti přesvědčeni. V tištěném programu je pak v mnoha případech vychválí až příliš, zvláště jde-li o popis toho, jak se na pódiu chovají a v čem je jejich fenomén. Základ kvalit hudebníků je nicméně definován přesně a s erudicí.

Grace Jones na festivalu.

FOTO: Tomáš S. Polívka

Návštěvník akce pluje s jednotlivými vystoupeními světem a dostává přehled o tom, jak se hudba kde chová a vyvíjí. V sobotu odpoledne mohl například zhlédnout vystoupení indického hráče na slide kytaru Debashishe Bhattacharyi, kterého doprovázeli fenomenální hráč na bonga a ještě talentovanější zpěvačka. V jejich setu byla čirá radost z hudby a našinec mohl snadno propadnout dojmu, že sedí kdesi v Indii a je mu dobře.

Ten den mohl vidět i set zpěvačky Dobet Ghaahoré z Pobřeží slonoviny, jež s klidem servírovala sofistikovaná umělecká díla, poutavě zpívala a ještě k tomu s africkou žhavostí činila skoro až kočičí pohybové kreace. A potom třeba diváka při cestě industriálním areálem, kde se festival konal, zastavil Seasick Steve se svým uvěřitelným blues a nasazením, jež potvrdilo ono okřídlené konstatování, že v muzice se nestárne.

Seasick Steve učaroval blues.

FOTO: Tomáš S. Polívka

Ziggy Marley přinesl lásku.

FOTO: Tomáš S. Polívka

Celou přehlídku uzavíral jamajský vpád, to když se na velkých pódiích nejprve představila zpěvačka s podmanivým hlasem Grace Jones, která je navíc také herečka a své vystoupení měla zčásti na hereckém výkonu postavené, a posléze Ziggy Marley, vyslanec reggae a lásky, také syn slavného Boba Marleye, Krále reggae.

Islandští elektronici GusGus zaujali tím, že ve své hudbě neprezentují jenom zvukové rejstříky, které jim jejich nástroje nabízejí, nýbrž z nich hnětou sofistikované skladby. Taneční tmel je dostatečně vkusný na to, aby jejich koncert ihned zaujal.

GusGus přijeli z Islandu.

FOTO: Tomáš S. Polívka

Za pozornost jistě stál i divoký set české kapely Hentai Corporation či závěrečné vystoupení norského DJ a producenta Kyga, jenž patřil k největším hvězdám celého festivalu. Pravda, mnozí jiní ho v řadě uměleckých ohledů strčili do kapsy, ale to letošním Colours of Ostrava na kráse neubralo.