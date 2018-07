František Cinger, Právo

Raphael Honigstein:

Jürgen Klopp: Když diváci bouří





Klopp patří mezi nejlepší fotbalové trenéry. Borussii Dortmund dovedl na vrchol a svoje nadšení, temperament a nekompromisní styl přenesl i do anglického Liverpoolu. V knize se pojednává o jeho přátelích, rodině, i o jeho kolezích z praxe a hvězdných hráčích.

Ikar, 304 strany, 379 Kč

Jiří Dobrylovský:

Omyl kronikáře Kosmy





Díky Kronice české je spousta lidí přesvědčená, že naše „pohanské dějiny“ probíhaly podle vyprávění Aloise Jiráska, který se jí nechal insporvat. Jestliže však Kosmovy zprávy srovnáme s prameny, na žádného Přemysla, o praotci Čechovi nemluvě, nikde nenarazíme...

Moba, 320 stran, 319 Kč, e-kniha 169 Kč

Pavel Marek:

Pernštejnské ženy





Od skonu Vratislava z Pernštejna až po vymření Pernštejnů po přeslici (1646) byla prestiž rodu erbu zubří hlavy s úspěchem hájena především díky pernštejnským ženám. Kniha přináší informace o osudech Polyxeniných sester i matky a nový pohled na samotnou Polyxenu.

Nakladatelství Lidové noviny, 500 stran, 499 Kč

Caroline Grahamová:

Vraždy v Midsomeru - Mrtví v Badger’s Drift





Když zemře postarší slečna Emily Simpsonová, život ve zdánlivě poklidné anglické vesnici se definitivně změní – staré rivality, dávné lásky a nenávisti, ale i nové skandály se začínají vynořovat jeden za druhým. A inspektor Barnaby musí přijít vraždám na kloub.

OneHotBook, čte Vladislav Beneš, mp3, 9:18 hodin, 296 Kč

Daniel Gris:

Říkají mi Lars





Lars je soukromé očko. Opatřuje informace, sleduje lidi. Má rád Metallicu, Jacka Danielse, co rád nemá, jsou podivné náhody. Jedna smrt, jedno záhadné zmizení a jeden únos, to všechno poté, co jako obvykle odvedl bezchybnou práci. Anebo že by tentokrát tak bezchybná nebyla?

Mystery Press, 240 stran, 249 Kč, e-kniha 189 Kč

Arnaldur Indriðason:

Hlas





Každoročně o Vánocích proudí do Reykjavíku turisté prožít svátky jinak. Když je ale ve sklepě renomovaného hotelu nalezen vrátný, jehož někdo uškrtil, zdá se být po idyle. Vraždu muže v převleku Santa Clause má Erlendur vyřešit, aby nepoplašili mezinárodní klientelu.

Moba, přeložilas Helena Smolaková, 272 strany, 319 Kč, e-kniha 199 Kč

Jasinda Wilderová:

Omega





Přípravy na svatbu Kyrie a Rotha vrcholí. Když si znepřátelíte šéfa zločineckého podsvětí, nemůžete se ukrýt nikde na světě. Našel Kyrie, našel Rotha, a teď našel i Laylu. Rothův osobní strážce Harris se vydává na její záchranu, protože ani jemu není Layla lhostejná.

Ikar, 344 strany, 299 Kč

Neale Donald Walsch:

Boží poselství světu





Je možné, že všechno, co si myslíme o Bohu, je jinak? A co by znamenalo, kdyby to tak skutečně bylo? Autor pokládá svou novou knihou provokativní otázku, která může lidstvo přiblížit duchovní revoluci na Zemi a navždy změnit k lepšímu budoucnost nás všech.

Metafora, přeložil Petr Sumcov, 192 strany, 269 Kč

Jim Lee, Rob Williams:

Sebevražedný oddíl 2: K zbláznění příčetná





Sebevražedný oddíl má za úkol zbavovat lidstvo těch nejpřísněji utajovaných hrozeb. Po celém světě čelil těm nejstrašlivějším nástrahám. Nikdy si však nebral práci domů, to až teď. Druhý díl v rámci komiksové série Znovuzrození hrdinů DC.

BB art, přeložil Martin D. Antonín, 144 strany, 299 Kč