Stanislav Dvořák, Novinky

Bývalý hotel Artemis byl přestavěn v moderní nemocnici pro dobře platící mafiány, kteří z pochopitelných důvodů nemůžou napochodovat k lékaři a říct, že mají v těle pouhou nešťastnou náhodou čtyři střely nebo kudlu. Budovu vlastní velký kápo Wolfking (Jeff Goldblum), ale řídí ji manažerka Jean, přezdívaná Sestra (Jodie Fosterová), která si nese z mládí hluboké rodinné trauma.

Vládnou tam přísná pravidla, nesmí se vnášet zbraně, pacienti se nesmějí napadat ani urážet. Jednoho dne přijde černý gangster Sherman se svým těžce zraněným bratrem. Společně ukradli předmět, který má nedozírnou cenu a bohužel patří Wolfkingovi, což zloději nevěděli. Do děje se přimotá také francouzská nájemná vražedkyně (Sofia Boutellaová).

Vražedkyně (vlevo) a milosrdná Sestra

FOTO: Bioscop

Hotel Artemis se snaží o melacholickou, intimní noirovou krimi, která se odehrává v příšeří interiérů, v neblahé blízké budoucnosti, plné nenávisti a pouličních nepokojů v L.A.

Fiktivní svět se ale autorům nepodařilo vystavět zajímavě. Ani vizuálně, ani scenáristicky nepřináší originální nápady. Artemis je suchá, nezajímavá budova a z města okolo nic nevidíme. Zdá se, že film měl omezený rozpočet, protože hravých technických serepetiček, ani exteriérů se moc nedočkáme. To vše by tak nevadilo, kdyby příběh neskřípal.

Vynořuje se tu hodně postav, které nabídnou nové zápletky, ale všechno je jen naznačeno, příběh zabíhá do slepých uliček a pak pokračuje jinde, čímž přispívá k tomu, že žádná postava emočně nezaujme. Autorům se vůbec nedaří prokopat se pod povrch, jejich postavy zůstávají jen cool papírovými mátohami.

Sofia Boutellaová a Jeff Goldblum na speciálním promítání filmu v americkém Los Angeles

FOTO: Profimedia.cz

Třeba postava chladné sexy Francouzky je podivným mixem jednoduchosti panáčků ze starých komiksů a pokusů o psychologii. Při útěku před armádou mocného Wolfkinga nechá Sestru a gangstera odjet, a sama se jde obětovat proti přesile. Ale proč? Kvůli cizím lidem? Pak nepochopitelně mnoho mafiánů porazí a zabije drobnými chirurgickými nástroji (asi aby to bylo zajímavější). Z neznámých důvodů ji nikdo z mafiánů nezastřelí. Možná by to chtělo méně efektního házení skalpelem a víc propracovat scénář.

Celý film je příliš chtěný, křečovitý, chybí hravost i humor, v podstatě už od půlky nudí. Hlavní dojem, který si průměrný divák odnese, je to, že Jodie nám zestárla, Sofia je krásná a mrštná a scenáristé si holt tentokrát vybrali slabší chvilku.

Celkové hodnocení: 55 %