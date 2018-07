Eva Vejdělková, Právo

Výpravná rodinná sága, která mísí melodrama s detektivními prvky, rozvíjí osudy početné podnikatelské rodiny Valentů z pražského Podolí, přičemž hodlá obsáhnout prakticky celou první polovinu 20. století, přesněji řečeno od konce první světové války a založení Československa.

Aktuální, třetí řadou děj vstoupí do roku 1930 a v připravovaném čtvrtém pokračování by se měl posunout zhruba o pět let dál, kdy dění v Československu začíná ovlivňovat nástup nacismu v sousedním Německu.

„Zatímco druhá série se odehrávala v období ekonomického vrcholu období první republiky, třetí nás zavede do období ekonomické krize. Krizí budou zasaženy nejen naše hlavní rodiny Valentových a Škvorových, ale uvidíme to ve všech společenských vrstvách,“ prozradil autor projektu Filip Bobiński ze společnosti Dramedy, která s námětem na seriál před více než pěti lety přišla a je koproducentem České televize.

„V tuto chvíli se zcela vážně hovoří o dalším pokračování, které by se mělo týkat let 1935, 1936 a tak dále. Točit by se mělo začít na jaře,“ potvrdil jeho kolega z Dramedy Petr Šizling.

Závěrečná, čtvrtá řada by se tedy mohla objevit na obrazovce už na podzim příštího roku.

Rodinné peripetie

Osudy rodiny se i nadále budou točit především kolem bratrů Vladimíra a Jaroslava Valentových, kteří se navzdory rodinným rozporům budou muset znovu postavit společnému nepříteli. K napětí v rodině přispěje tragická smrt Kláry (Markéta Plánková), která se odehrála v závěru druhé série. Vladimír (Ján Koleník) z ní bude vinit Jaroslava (Jiří Vyorálek) a jeho novou lásku, rodinnou guvernantku Marii (Kristýna Boková).

Pro Katarínu Šafaříkovou je První republika prvním českým projektem.

FOTO: Česká televize

Tak vypadá výchozí situace třetí řady, která vrátí na scénu i obě dcery Kláry a Jaroslava, studentku medicíny Elišku a temperamentní Irenu. Zatímco Eliška (Brigita Cmuntová) ukončí studium a bude prožívat šťastné manželství, Irena, která miluje auta a rozhodla se následovat úspěšnou českou závodnici Elišku Junkovou, se bude vyrovnávat s manželstvím z rozumu, do něhož vstoupila kvůli rodině.

Seriál se však rozhodla opustit představitelka Ireny Anna Fialová a vystřídá ji slovenská herečka Katarína Šafaříková. Nicméně tvůrci zdůrazňují, že přeobsazení se podařilo, a to natolik, že změnu v první chvíli na fotkách v kostýmech nepoznali ani herečtí kolegové.

Herečka však přiznává, že převzít roli nebylo snadné: „Viděla jsem sérii s Aničkou a ona byla prostě skvělá, její práce si moc vážím. Snažila jsem se co nejlépe se trefi t do charakteru, který Ireně dala, ale nebylo to vůbec jednoduché.“

Box a swing

Zatímco jedním z témat předchozí série byly právě Ireniny milované automobilové závody, díky nimž se seriál stal vizuálně atraktivnější a akčnější než první řada, tentokrát vstoupí do popředí jiná podívaná. Tu obstará jednak box, což byl tehdy mimořádně populární sport, s nímž bude souviset i soupeření o účast na olympiádě. V jedné z úvodních scén seriálu se tak v ringu střetnou Vladimír Polívka jako poručík Anderle s Adamem Mišíkem.

Další pohlednou akci přinese tanec. Začátkem třicátých let totiž vrcholila éra swingu, a tak hrdinové seriálu nebudou chodit do baru swing jen poslouchat, ale budou se jej učit i tancovat.

Pokud jde o box, aby byl dojem na obrazovce co nejlepší, oslovil režisér Biser Arichtev boxerskou legendu Rostislava Osičku, který se v seriálu objeví i jako sudí, a požádal ho o trénink pro herce: „Dával jim hrozně do těla, chodili z tréninků úplně zničení, ale dostali několikaměsíční přípravu, a ve finále je to dobře, protože na kameru to vypadá skvěle. Dokonce nevyužili ani dubléry, které měli k dispozici.“

V seriálu opět nebude chybět kriminální linka, která vychází z reálných událostí začátku třicátých let. Patří k nim jak problémy s držením zbraní, tak s nelegální výrobou alkoholu, s čímž souvisely daňové úniky a otravy metanolem vznikající v důsledku chyb při pálení lihu.