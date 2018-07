Jaroslav Špulák, Právo

Následně byl jako novinář takzvaně na volné noze a v roce 1990 uspěl jako životopisec s knihou Bare, autorizovanou biografií britského zpěváka George Michaela. Své novinářské schopnosti uplatňoval i na BBC, Channel 4, v The Daily Telegraph, Daily Mirror nebo The Sun. Od poloviny sedmdesátých let psal i romány a novely. Krimi thriller The Murder Bag, u nás vydaný pod názvem #Smrt všem prasatům, vyšel v Británii v roce 2014.

Jeho hrdinou je detektiv Max Wolfe, který se svými spolupracovníky pátrá po vrahovi bývalých privilegovaných studentů z výběrové školy Potter’s Field. Tam před dvaceti lety došlo k činu, který spustil po letech sled tragických událostí. Že po jeho přiblížení v úvodu knihy následuje ještě jeden prolog, je čtenářsky vzrušující. Zvláště když je i v něm patrné, že Parsons umí s prvkem napětí velmi dobře zacházet.

Obal Parsonsovy knihy.

FOTO: Moba

Je obratný vypravěč, který napsal dobré dialogy a příběh místy funkčně znepřehlednil. Dal mu nadto patřičné napětí a atmosféru míst, na nichž se odehrává, popsal tak, že se u čtenáře snadno dostaví dojem, že v dané lokalitě byl nebo s hrdiny právě je.

#Smrt všem prasatům je ale kniha dějově nevyrovnaná. Má znamenitý začátek, přibývající počet obětí slibuje napětí, nicméně to po nějakém čase povadne a příběh ztratí plynulost. Je to sice na okamžik, brzy se vrátí, nicméně podobný scénář se opakuje několikrát, což s sebou nese riziko, že čtenář knihu odloží nedočtenou.

Pracovní i osobní návyky Maxe Wolfeho jsou jen mixem vlastností v žánru thrilleru již známých detektivů a vyšetřovatelů, stejně tak očekávatelné jsou Wolfeho vztahy se spolupracovníky. Není to hrdina, který je výjimečně zajímavý, a jako symbol současné literární tvorby nejspíš neobstojí.

#Smrt všem prasatům je dobře napsaný, dějově nicméně standardní thriller, při jehož čtení čekáte na velké překvapení, které se ne a ne dostavit. A jeho název je mnohem zajímavější než obsah.

Tony Parsons: #Smrt všem prasatům Moba, překlad Michaela Teličková, 344 stran, 339 Kč

Hodnocení: 60 %