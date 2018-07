Stanislav Dvořák, Novinky

„Koncert s názvem The Gamer Music: PWNed nabídne fanouškům originální zážitek v podání Bohemian Symphony Orchestra Prague, orchestru s bohatou žánrovou pestrostí za doprovodu Bohemian Choir Prague. Aby byl zážitek z melodií ještě silnější, všechny skladby v podání v součtu stočlenného hudebního tělesa doprovodí videoprojekce na širokém plátně,“ sdělila za pořadatele Zdena Selingerová.

„Společně projdeme historií herní hudby od Maria, přes Final Fantasy a Dukea, až po aktuální hity typu Uncharted 4 nebo Zaklínač 3. Tedy Best of posledních deseti let. Stočlenný soubor umělců, který bude doprovázen záběry z jednotlivých her na obřím plátně, určitě vtáhne návštěvníky do magického herního světa,“ dodal šéfdirigent a zakladatel BSOP Martin Šanda.

Zazní také hudba z her Max Payne, The Elder Scrolls - V Skyrim, Fallout 4, World of Warcraft, Assassin's Creed III, Halo 3, Mortal Kombat či Crysis 2 - Epilogue.

První koncert začne v 18:30 a druhý ve 21:00. Vstupenky na oba koncerty jsou k dispozici v předprodejní síti www.smsticket.cz.

The Gamer Music: PWNed je součástí připravovaného mezinárodního festivalu PragueCon, který na pražském Výstavišti v Holešovicích proběhne ve dnech 28. až 30. září. Součástí této akce bude i třídenní hudební program, na který mimo jiné Bohemian Symphony Orchestra Prague připravují společný program s kapelami Clawfinger, Corvus Corax, Megaherz, Persival, Visions of Atlantis či Elfenthal (John Kelly).