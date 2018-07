Stanislav Dvořák, Novinky

Hlavní postavy seriálu Beforeigners ztvární Nicolai Cleve Broch a Krista Kosonen. HBO Nordic začne brzy natáčet v Norsku.

V Beforeigners se za bouře nad oceánem začnou objevovat dávno mrtví lidé, někteří z 19. století, jiní až z vikingských dob, což je případ dívky Alfhildr. Ta v rámci „integračního programu” spolupracuje s vyhořelým policistou Larsem. Možná společně odhalí příčinu návratu mrtvých, kterou nechápou ani dnešní lidé, ani oni sami.

Podle společnosti HBO nejde jen o sci-fi, ale o „hravou, vtipnou, kriminální sérii”.

„Náš scénář si pohrává s myšlenkou, co by se dělo s celou společností, kdyby se do ní začali navracet ti, kteří již dávno zemřeli. Byla to radost, rozvíjet tento nápad s HBO, a těšíme se, až ho režisér Jens Lien začne uvádět v život.”

Režisér seriálu Jens Lien debutoval s filmem Jonny Vang v roce 2003 na Mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně. Jeho další snímek Otravný chlap byl uveden v rámci Týdne kritiky v Cannes v roce 2006 a stal se jedním z nejvýraznějších norských filmů desetiletí.