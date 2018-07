jaš, kul, Právo

„Mám pocit, že to mělo a má smysl. Člověk je navíc sám sobě pánem a dělá to, co si vybral a co má rád. A také je v tom naplnění ve chvílích, kdy se povede nahrát nová písnička nebo album. Skvělá je odezva od fanoušků, když hučí pod pódiem a dávají tak vědět, že je to baví, nebo že jim nějaká naše pecka pomohla, když jim bylo těžko. Divokýmu Billovi jsme dali všichni spoustu energie a času. Můj život byl z velké části o tom přijít ze školy, hodit tašku do kouta a běžet do zkušebny. Den co den. Mezi patnácti až dvaceti pěti lety jsme ve zkušebně v podstatě žili. Pořád mám pocit, že z toho období vlastně dodnes těžíme nejvíc,“ sumarizuje dvacet let existence kapely zpěvák a kytarista Vašek Bláha.

Divokého Billa lze přes léto vidět na festivalových pódiích, ale hodně času teď věnuje přípravě jejich narozeninového koncertu v pražské O2 areně, který, byť se odehraje až 24. ledna 2019, slibuje už dnes nejedno překvapení.

„Nechceme ještě prozrazovat koncepci a dramaturgii, ale určitě se třeba vrátíme k několika skladbám, které jsme opravdu hodně dlouho nehráli. Říkáme jim pracovně starý pekla a patří mezi ně například Král, Kladivo, Medvědář nebo Bill. Občas si některou z nich zkusíme zahrát na fesťáku. Jednak vidíme, jak na ně lidi reagují, a také abychom je po letech pěkně oprášili,“ prozrazuje houslista a zpěvák Adam Karlík.