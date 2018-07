Jindřich Göth, Právo

Spisovatelka Marie Rejfová už v předchozí knize Kdo jinému jámu kopá, v níž poprvé představila amatérskou vyšetřovatelku Josefínu Divíškovou, dokázala, že umí skvěle vykreslit atmosféru maloměsta, kde každý vidí druhému do talíře a ututlat cokoli je věcí zhola nemožnou.

V novince Komu straší ve věži pokračuje v osvědčeném vypravěčském mustru. Okamžitě vtáhne do děje, nenápadně rozeseje několik náznaků toho, že ne vše se bude vyvíjet tak, jak si protagonisté vysnili a naplánovali, a pozvolna buduje detektivní zápletku. Činí tak prostřednictvím vtipných dialogů a uvěřitelných, propracovaných postav.

Prim hraje samozřejmě hlavní postava Josefína, svérázná, svobodomyslná, ale hlavně umanutá, se zvláštním talentem ocitnout se vždy na místě, kde se stalo něco nezvyklého, znepokojivého. Parťákem je jí zmíněný nový učitelský kolega Stehlík, jehož přítomnost v Brodu slouží jako katalyzátor událostí, které notně zatřesou veřejným míněním.

Rejfová je nejsilnější právě ve vykreslování vztahů mezi hlavními postavami. Nikdo není černobílý, každý má své touhy, přání, motivace, třinácté komnaty. Pachatel v tomto případě není chladnokrevný zločinec, ale osoba, jejíž pohnutky vlastně do určité míry chápeme. Dá se říct, že autorka má se svými postavami soucit a příčí se jí psát zjednodušující karikatury. I ta Josefínina na první pohled protivná a upjatá sestra Miroslava se dočká takřka dojemné scény, kdy konečně nahlédneme pod její tvrdou a nepřístupnou vnější slupku. Samotná detektivní zápletka se dá odhadnout dost dopředu, stačí na to prostá vylučovací metoda, a pachatele se dozvíme vlastně tak nějak mimochodem. V tomto případě to ale není nijak na závadu.

Rejfová napsala v tom nejlepším slova smyslu odlehčenou, dovolenkovou knížku. Vtipnou, čtivou, pozitivní, i když se zabývá zločinem, navíc s hrdiny, kteří vám přirostou k srdci.

Marie Rejfová: Komu straší ve věži

Mystery Press, 336 stran, 299 Kč

Celkové hodnocení 80 %