Aleš Honus, Právo

„Co je to za sílu, která pohání tento svět. Co je to za vášeň, která vede lidi dávat tvar věcem a strojům? Co je to za touhu, kterou jsme zdědili po předcích?“

Těmito slovy, které působivě načetl ostravský herec Stanislav Šárský, začínalo každé pokračování televizního seriálu, který představoval tehdy málo známé technické památky i stará řemesla a který vzbudil u diváků fenomenální úspěch.

Třetí vydání knihy reflektuje skutečnost



Současná knižní podoba už je sice třetí v pořadí, první dvě vydání jsou datována lety 1988 a 1992, nynější verze však představuje zcela nově pojatou a aktualizovanou publikaci.

Putování po větrných mlýnech, opuštěných kovárnách, vyhaslých pecích, úchvatných stavbách nebo za historickými pracovními stroji má 52 kapitol, 280 stran a obsahuje na tři stovky fotografií, historických dokumentů či map.

„Památky, které seriál představil, za těch pětatřicet let prodělaly určitý vývoj. Některé úplně zanikly a již neexistují, jiné jsou díky péči různých nadšenců a institucí zušlechťovány a staly se veřejně přístupnými, zatímco veřejnost tam v době natáčení neměla přístup,“ říká Švihálek o nové knize, která rozhodně není kopií televizního seriálu, ale nově pojatým a osobně laděným vyprávěním, které reflektuje současnost.

Spolu s knihou se mohou posluchači moravských stanic Českého rozhlasu těšit také na její „zvukovou“ verzi. Rozhlasový seriál se bude od července vysílat jednou týdně.

Seriál má 42 dílů

Na legendárním televizním seriálu se Švihálek podílel spolu s režisérem Jaroslavem Večeřou, kameramanem Jaromírem Nekudou a produkčním Vlastimilem Putkem.

„Seriál připomněl obyčejným lidem, že můžeme být hrdi na dědictví, které nám ve hmotných památkách a pomnících technické minulosti zanechali lidé práce, a že tato hrdost nějak souvisí s naší budoucností,“ říká Švihálek.

Televize tehdy natočila 42 dílů, šlo o druhý nejrozsáhlejší koncipovaný dokumentární cyklus tehdejší Československé televize.

Za technickými památkami Československa se čtyřčlenný štáb seriálu vydal v srpnu 1983, filmování v terénu skončilo v červenci 1985.

„Na cestách za technickými objekty v celém Československu jsme tehdy urazili 43 tisíc kilometrů. Kontakt jsme navázali se 181 muzei, archivy a institucemi, v jejichž gesci byla v té době péče o technické památky,“ vzpomíná Švihálek, jenž spolu s dalšími autory seriálu obdržel v roce 1986 Hlavní cenu Literárního fondu. Seriál byl mnohokrát reprízován, naposledy v roce 2014.