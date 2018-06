Stanislav Dvořák, Novinky

Dr. Dre už si zajistil práva k hudbě motownské legendy u firmy Sony/ATV Music Publishing. To ale ještě nestačí, projekt bude muset odsouhlasit i samotný zakladatel labelu Motown Berry Gordy.

Film prošel trnitou cestou několikaletého vývoje, hlásili se k němu různí producenti i herci a potom zase odcházeli, mezi nimi Cameron Crowe, James Gandolfini, F. Gary Gray či Scott Rudin.

Film Juliena Templa pojmenovaný podle hitu Sexual Healing nikdy natočen nebyl, dodnes je veden jako projekt „ve vývoji“. V roce 2012 přišel s geniálním nápadem, že by hlavní roli mohl odehrát i odzpívat Lenny Kravitz. Hudební megahvězda souhlasila, jenže pak se ozval syn Marvina Gaye, který si Kravitze neoblíbil, a začal vyhrožovat soudem. Následně celý film usnul a léta se nedělo nic.

Marvin Gaye

FOTO: Motown

V roce 2016 se ještě ozval zpěvák a herec Jamie Foxx, který měl v úmyslu natočit minisérii. Tentokrát Gayeova rodina souhlasila, ale opět se nestalo nic.

Marvin Gaye, který se narodil v roce 1939 ve Washingtonu, díky otci pastorovi prakticky vyrostl v kostele. Měl gospelovou hudební průpravu a unikátní hlas, který byl předurčen k bourání hitparád.

Stal se hvězdou stáje Motown a spolupracoval s největšími hvězdami svého oboru (Stevie Wonder, Diana Rossová atd.). Jeho nejslavnějším hitem se stala balada Let´s Get It On, která je dodnes považována za asi nejsmyslnější písničku o sexu.

Geniální zpěvák se ale propadl do drogové závislosti a měl prudké konflikty s hluboce věřícím otcem. Během jedné takové hádky ho otec zastřelil.