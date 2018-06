Stanislav Dvořák, Novinky

„Nepotřebuji, aby mi 40letý bílý muž říkal, co nefunguje ve filmu A Wrinkle in Time (V pasti času). Nebylo to natočeno pro něj,” sdělila rezolutně herečka podle serveru The Wrap. Zajímá ji pouze to, co si myslí příslušnice menšin.

Upozornila také na jednu studii, která tvrdí, že filmové kritiky píšou v Americe z 63 % bílí muži a z 18 % bílé ženy. Jenže 77 % obyvatel USA tvoří běloši.

Dále se domnívá, že je sice nanic, že lidem záleží na recenzích, ale někdy prý mohou pomoci. Herečka se se svými dojmy svěřila také na sociální síti a vzbudila značnou pozornost.

Uživatel Household Dog jí odpověděl: „Mluvil jsem s černou autistickou kamarádkou a také si myslí, že tvůj herecký výkon nestál za nic.”

Ohlasy na amerických i českých serverech jasně naznačují, že film A Wrinkle in Time propadl, a kritizovali ho svorně všichni - ženy i muži, profesionálové i široká veřejnost. Průměrné hodnocení diváků ze serveru IMDB je špatné (4,2 z deseti bodů) a na ČSFD průměrných 37 %.

Kvóty na Oscarech



V roce 2016 začala oscarová akademie nabírat členy podle rasového a genderového klíče. Preferovány jsou ženy a menšiny, diskriminováni bílí Američané. Zejména se zvyšuje počet Afroameričanů, Latinoameričanů a Asiatů.

Díky kvótám se do akademie dostaly i bizarní osoby jako America Ferrera, béčková herečka z telenovely Ošklivka Betty.