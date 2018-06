Jaroslav Špulák, Právo

Jste autory titulní písničky Budu rád k českému filmu Špindl. Byla to vaše první spolupráce s filmem?

Tomino Polák: Byla první a přiznávám, že jsme na ni netrpělivě čekali. Vždycky jsme si přáli mít svou písničku ve filmu, a konečně to přišlo.

Dostali jste od režiséra filmu Milana Cieslara zakázku?

Ondřej Polák: Jak už řekl Tomino, vždycky jsme měli sen mít písničku ve filmu. Pocházíme ale ze Šumperku, nikdo z nás se nepohybuje v Praze, a tím pádem nejsme součástí kruhů, v nichž se tyhle věci domlouvají.

Jednou jsem ale byl náhodou s lidmi z naší vydavatelské společnosti BrainZone v hospodě a někomu z nich přišla esemeska od režiséra Cieslara s dotazem, jestli nemají písničku na téma vztahy a láska. V té době jsme zrovna vydávali singl Budu rád, a tak mu byl obratem nabídnut. Odepsal, že je to přesně ta písnička, kterou hledal.

Vtipné bylo, že jsem na celou událost zapomněl a dál ji neřešil. Uběhlo tři čtvrtě roku a najednou nám začali psát kamarádi, že byli v kině a viděli trailer s naší písní k nějakému novému českému filmu. Mysleli jsme si, že si dělají legraci, ale když nám to řekl čtvrtý člověk, začali jsme to zjišťovat a přišli na to, že se píseň Budu rád stala v tom filmu takříkajíc vlajkovou.

O5 a Radeček na festivalu Šternberský kopec.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

Vadí vám, že Špindl nebyl u kritiků příliš úspěšný?

Ondřej Polák: Byl ale velmi úspěšný co do počtu návštěvníků, takže u lidí nepropadl. Je to jeden z nejnavštěvovanějších českých filmů loňského roku, a to šel do kin až 21. prosince.

Od začátku bylo jasné, že jde o oddechový film, který připomíná cosi mezi Účastníky zájezdu, Snowboarďáky a Kameňákem. Přiznávám, že jsme i my šli do kina s obavami. Já si dokonce raději vzal kšiltovku a tmavé brýle, protože už byly zveřejněny nějaké první recenze, které nebyly pozitivní. Nakonec jsme ale dospěli k závěru, že je to dobře udělaná komedie, která poběží každou zimu v televizi a stane se nedílnou součástí toho ročního období.

Víte, co je docela legrace? Loni na podzim jsme absolvovali společné turné s kapelou UDG a chlubili se jí, že budeme mít písničku v kině. Kluci z UDG nám řekli, že se jim povedla podobná věc, když se jejich skladba Hvězdář dostala před lety do filmu Panic je nanic. Hrozně se těšili do kina a mysleli si, že to bude pro jejich kariéru průlom. Nakonec ta píseň ve filmu zazněla ve chvíli, kdy se šel hlavní hrdina vyčurat. Navíc je to dodnes jeden z nejhorších českých filmů vůbec. Takže my se Špindlem jsme ještě docela frajeři.

Pokud by přišla další nabídka, napsali byste novou píseň pro nějaký film?

Tomino Polák: Samozřejmě, a nejenom písničku. Rádi bychom složili hudbu k celému filmu. Je to další náš sen.

Ondřej Polák: V současné době už máme nahraných sedm druhů filmové hudby. Zatím jsme ale nedostali šanci, takže na ni čekáme. Věříme, že písnička pro film byl začátek.

Tomino Polák: Obecně rádi skládáme na zakázku. Loni jsme například složili hymnu pro nadaci Pomozte dětem.

Skupina O5 a Radeček chystá novou desku.

FOTO: BrainZone

Na začátku letošního března jste vydali skladbu a klip Dobré zprávy, což je duet s písničkářem Voxelem. Jak přišel na svět?

Sekyra: V době, kdy jsme si říkali, že bychom rádi napsali a nahráli ještě nějaký další duet, byli jsme s Voxelem na společném turné. Spřátelili jsme se a bavili se o tom, že bychom spolu mohli něco udělat. Trvalo to sice asi čtyři roky, ale písnička vznikla.

Tomino Polák: Napsali jsme ji a nabídli Voxelovi, abychom ji nahráli společně. Jelikož je pozitivní jako Voxel sám, kývl. Myslím, že nám to docela sedí.

Zdá se, že duety máte docela rádi. Se slovenskou zpěvačkou Máriou Čírovou jste nazpívali Vloupám se, s Klárou Vytiskovou zase Zůstaň. Kdo zpívá jejich party na koncertech?

Tomino Polák: Na písničku Zůstaň si bereme na pódium nějakou dívku z publika a ta ji s námi zpívá. Někdy přijde i nějaký chlap, anebo přivolané zpěvačky nepochopí, že mají zpívat, a celou píseň protančí.

Na Vloupám se nám obvykle pomohou všichni lidé v sále, jelikož zpívají part Márie Čírové. Je ale pravda, že když šlo o speciální koncerty a Mária na ně nemohla, požádali jsme některou z jejích kolegyň. Zpívaly s námi už Bára Hosnedlová, Sabina Křováková a Eva Matějovská.

Kdy vyjde vaše nové album?

Sekyra: Jsme ve fázi, kdy víme, které skladby na desce budou. Spíše se rozhodujeme, které vyhodíme, protože nových máme docela dost. Další přitom ještě vznikají.

Tomino Polák: Před časem jsme se rozhodli, že to budeme dělat tak, jak je to moderní, tedy vydávat singly. Tak dva tři ročně. Potom nás ale naše vydavatelská společnost BrainZone vyzvala, abychom zkusili připravit desku, a my se rozhodli, že to uděláme. Budou na ní i naše poslední singly. Album by mělo vyjít v září.