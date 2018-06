Jaroslav Špulák, Právo

Čtyřiapadesátiletý rodák z amerického Manhattanu dorazil do největší české haly, která nebyla zcela vyprodaná, v rámci turné ke svému novému albu Raise Vibration. Deska ale vyjde až po prázdninách, 7. září, a tak se její atmosféra do koncertního programu tolik nepromítla.

Ono je to ale jedno, protože Kravitz jako autor a interpret na svých albech nikdy nepodléhal tomu, čemu se v hudebním světě říká módní trendy. Vždy nabízel skladby tak, jak je stylově, aranžérsky i textově cítil, což mu postupně výrazně dopomohlo k tomu, že jeho počiny jsou nadčasové.

Lenny Kravitz a jeho kapela hráli jako o život.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Lenny Kravitz hrál i písně z nového alba.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

V jeho tvorbě se mísí vlivy starších hudebních časů s těmi v době vzniku aktuálními, zvuk jeho písniček je i na koncertech charakteristický, ve svém základu ale dosti konzervativní, odkazující především k hudbě šedesátých a sedmdesátých let.

Navíc nikdy nebyl továrnou na hity. Pravda, podařilo se mu poslat do světa silné a milované skladby Let Love Rule, Dig In, Fly Away nebo Again, které v Praze takto za sebou zařadil na konec základního setu, nicméně vždycky si rád hrál s aranžemi a kladl důraz na instrumentální složku, což je autorská vlastnost, která dělá výsledek práce přece jenom členitější.

V koncertních verzích písniček Kravitz rád protahuje riffy, rád klade důraz na instrumentální pasáže a dynamiku, kterou jeho skladby mají, rád je vrství, to vše v rozpoložení své naprosté oddanosti muzice.

Lenny Kravitz v O2 areně

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Pravda, bylo to občas dlouhé, taková Love Let Rule se zdála být skoro nekonečná, kór když Kravitz během ní vyrazil na procházku mezi diváky, s nimiž se zdravil, fotil a také se jim podepisoval. To je ale jeho výraz, takový je, a ti, kteří přišli na jeho koncert, moc dobře věděli, co na ně čeká. A dostali to měrou vrchovatou.

Na nové album Kravitz také myslel. Koncert zahájil písničkou We Can Get It All Together, která bude na příští desce jako první. Nese se v duchu jeho stylu, potvrzuje jeho autorský rukopis. Na probíhajícím turné ji hrál teprve podruhé, premiéru měla poslední květnový den v Mnichově.

Stejné to bylo s písničkami Low a It’s Enough. Jsou také z nové desky a v Praze je Kravitz koncertně představil také podruhé. Low je nedávno vydaný singl a It’s Enough je chytlavá a nápaditá, ze zahraných novinek nejzajímavější.

Lenny Kravitz dopřál divákům kvalitní rock.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Lenny Kravitz si koncert užíval.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Jelikož Kravitzovy koncerty stojí ve velké míře na skutečné hudební kvalitě, v jeho kapele se sešli vynikající muzikanti. Věnoval jim asi deset minut koncertního času, když je jednoho po druhém představoval a pokaždé upozornil na to, čím jsou zajímaví a čím si ve své hudební minulosti prošli.

To všechno se dělo na skromně vystaveném pódiu, na němž nebyl prostor pro žádné vizuální krásy ani experimenty. Kravitz to vnímá tak, že základem koncertu je hudba a jeho zpěv, proto se už před časem rozhodl netahat do toho více jiných prvků, které by rušily divákův vjem. Občas mezi písněmi hovořil, a když na něj v první polovině koncertu kdosi z prvních řad zamával papírem a tužkou, opustil prostor u mikrofonu, sestoupil k fanouškovi a podepsal se mu.

Na konci vystoupení se velká část diváků v O2 areně postavila a doprovázela finále tancem zpěvem a potleskem. V podstatě to definovalo vše, co se během večera událo. Americký muzikant přijel se skvělou kapelou a rozdával radost z hudby, aby se v závěru i on při hitech více uvolnil a z koncertu vytvořil neformální mejdan.

Lenny Kravitz O2 arena Praha, 2. června

Hodnocení: 75 %