Jaroslav Špulák, Právo

„Loni jsme se rozešli s naším předešlým zpěvákem Davidem Štromajerem a nahradili ho Johnnym. Ta změna si vyžádala dost práce, protože aniž bychom si to zprvu uvědomili, ocitli jsme se na úplném začátku. S Johnnym ale přišla nová energie a pořád je z něho cítit nadšení. Věřím, že to je změna k lepšímu,“ vysvětlil Právu baskytarista Honza.

Připustil, že se obvykle nestává, že by se kapela rozešla rovnou se svým frontmanem, který je zpravidla výrazným poznávacím znamením jejího zvuku. V případě Last Station a Štromajera to prý ale bylo vyústěním déle trvajících potíží spojených s rozdílným náhledem na tvorbu. Po sedmi letech spolupráce se prý nerozešli ve zlém.

„Rozhodli jsme s novým zpěvákem začít skládat úplně nové písně a nevracet se k těm starším. Z nich jsme si nechali jen dvě tři,“ prozradil bubeník Kuba.

Změna na postu zpěváka přinesla i změnu celkového zvuku kapely. Pakliže bývalý zpěvák tíhl spíše k popu, Johnny přišel z hardcoreové formace a jeho uvažování a cítění je mnohem rockovější.

„O několika našich hudebních nápadech řekl, že jsou měkké a infantilní, některé prohlásil dokonce za – cituju – debilní. Nám to ale nevadí, myslíme si, že je dobře, když trochu přitvrdíme a náš zvuk bude syrovější,“ usmál se Honza.

Písnička Kouzelná prý napovídá, jaký nový zvuk kapely je. Na koncertech to posluchači odhalí úplně, nejblíže 2. června v pražských Dolních Počernicích.

Ve videoklipu ke Kouzelné sehrála důležitou roli tanečnice Iva Karasová.

„Je v ní smyslná víla, která vypichuje jednotlivé temné vzpomínky, o kterých písnička je. Iva je profesionální tanečnice, se kterou jsme se seznámili, když jsme hráli akusticky na jedné módní přehlídce. Byla jednou z modelek a od té doby jsme v kontaktu a vzájemně si fandíme. Mimochodem, na té přehlídce to byl zajímavý koncert. Byla to naše první zkušenost s V. I. P. akcí, ale lidi nás přijali velmi dobře,“ přiblížil Kuba.

Kapela je na světě deset roků. Na kontě má řadu koncertů, také minialbum Vnímej z roku 2013 a desku Na dosah. Texty píše v češtině.

„Texty a hudba pro nás měly vždy stejnou váhu. Do svého odchodu skládal texty bývalý zpěvák David, teď je píšeme společně s Honzou a věříme, že jsme už našli svůj styl,“ řekl Kuba.

„Snažíme se v nich vyjádřit pocity, které v nás jsou. Neříkáme lidem, co mají dělat, jak se mají chovat, nepoučujeme je. Spíše se jim snažíme sdělit nějakou myšlenku nebo pocity. Co vím, většinou si v nich každý něco najde,“ doplnil Honza.

Kapela si občas zahrála i nějaké akustické koncerty, na nichž ji posílili hosté, základ jejího působení je ale na rockových pódiích. V létě na ni čekají vystoupení na festivalech a na podzim chystá klubové turné. Současně pracuje na dalších písničkách, které bude vydávat s videoklipy jako singly.

„Začali jsme spolupracovat s Filipem Vlčkem, baskytaristou skupiny John Wolfhooker a pro nás producentem. Připravili jsme s ním Kouzelnou a on nám dal směr a hodně nám pomohl. Nové nápady už mu rovnou posíláme, chtěli bychom s ním spolupracovat dál,“ uzavřel Honza.