„Od soboty 26. května budou do prohlídky I. a III. okruhu také zařazeny prezentace zhruba sedmi desítek archeologických exponátů. Kromě návštěvníkům Opočna dobře známé římské přilby a dva tisíce let starého bubnu dongsonské kultury například také dvojice ptačích mumií ze starověkého Egypta, hlavice prehistorických sekeromlatů, meče ze 14. až 16. století, lovecké zbraně 15. až 19. století, a to lovecký meč, sekáč a tesák, středověké sekery a hroty kopí a šípů, čepele nožů a dýk z 15. a 16. století, koňské podkovy z období 14. až 18. století, jezdecké ostruhy a třmeny, renesanční kování koňského postroje nebo ukázky středověké keramiky,“ vyjmenovala Lucie Bidlasová z Územní památkové správy na Sychrově, pod níž zámek v Opočně spadá.

Nebudou chybět ani kuriozity jako vzácný historický ruční granát z pálené hlíny nebo údajný meteorit nalezený na Dobříši. „Tyto exponáty byly vesměs zakoupeny na aukcích nebo byly nalezeny na panstvích Colloredo-Mannsfeldů,“ dodala Bidlasová.