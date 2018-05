Novinky, ČTK

V roce 1999 byla otevřena stálá expozice Vladimíra Menšíka v jeho rodných Ivančicích na Brněnsku. Muzeum se stalo oblíbeným turistickým cílem. Budova Staré radnice, kam se památník přestěhoval v roce 2003, vedle upomínek na život populárního herce a baviče nabízí i expozici dalšího slavného rodáka, malíře Alfonse Muchy.

Vladimír Menšík, který se narodil 9. října 1929 v domku v ivančické Rybářské ulici, na otcovo přání vystudoval strojní průmyslovku, už od mládí se ale toužil stát hercem a přání se mu nakonec splnilo. Vystudoval brněnskou Janáčkovu akademii múzických umění a v polovině 50. let získal první angažmá u divadla. Brzy ale dal Menšík přednost filmu a stal se členem hereckého souboru Filmového studia Barrandov, kterým byl 30 let, až do své předčasné smrti v květnu 1988.

Ve filmu Jak utopit doktora Mráčka

FOTO: archiv, Právo

Menšík ztvárnil před kamerou na 120 postav, např. ve filmech Lásky jedné plavovlásky, Bílá paní, Spalovač mrtvol, Kdo chce zabít Jessii? či Světáci. Oblíbené byly Menšíkem uváděné silvestrovské pořady, moderoval také cyklus diváckých příběhů Bakaláři a hrál v řadě seriálů, jako byli slavní Návštěvníci, Arabela nebo Létající Čestmír.

Celý život jej přitom trápilo silné astma, bojoval také se závislostí na alkoholu. Měl neustále plno práce, což dokazují i diáře vystavené v ivančickém památníku.