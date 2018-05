Jaroslav Špulák, Právo

Na třech scénách se vystřídalo dvacet hudebních těles a od půlnoci akce pokračovala afterparty, na níž byl hlavní hvězdou raper Marpo se svým TroubleGangem. Bylo příjemné letní počasí, slunce rozzářilo den do optimistických barev a davy převážně mladých lidí slavily studentský život hudbou.

Brněnský Majáles také ukázal, že hitem letošní festivalové sezóny budou na diváky se snášející konfety v nejrůznějších tvarech a barvách. Na hlavním pódiu si je neodpustil „vystřelit“ skoro nikdo. Konfety z vystoupení Tomáše Kluse měly tvar srdíčka, Marek Ztracený se v jednu chvíli objevil v gejzíru několika různobarevných konfet a Mandrage přidávali ke svým dešťům papírových útržků pyrotechnické efekty a ohňostroje, v čemž na ně navázala i skupina Rybičky 48.

Takhle zasypali diváky konfetami plzeňští Mandrage.

„Hraní na Majálesech je pro mě každý rok splněný sen,“ přiznal v Brně Právu zpěvák a baskytarista Rybiček 48 Kuba Ryba. „Hudební Majálesy u nás začínaly v roce 2004, dva roky po našem vzniku. V době, kdy jsme hráli v klubech, pro nás bylo vystoupení na Majálesu skoro nepředstavitelné. Později si nás začali pořadatelé zvát a my, i když jsme hráli na menších pódiích nebo brzy odpoledne, to brali jako splněný sen. A letos jsme na největších Majálesech v Hradci Králové, Praze i Brně koncertovali v nejlepších časech, jaké jsme kdy na těch akcích měli k dispozici.“

Být v programu Majálesu, jenž je přece jenom omezený možným počtem vystupujících a požadavkem na to, aby šlo o umělce, kteří přilákají co nejvíce diváků, je pro naprostou většinu hudebníků prestižní záležitostí.

Tomáš Klus na Majálesu v Brně.

„Když jsem před lety přišel do Prahy na konzervatoř, byl jsem kluk ze Železné Rudy a chodil jsem po hlavním městě v lyžařské bundě a pohorkách. V jednu dobu jsem všude po městě viděl plakáty zvoucí na Majáles, ale vůbec jsem nevěděl, co je to za akci. Teprve po roce jsem se na ni někoho zeptal a odpovědí mi bylo, že to jsou velké studentské přehlídky, na kterých hrají kapely. V tu dobu jsem si začal přát, abych na nich někdy vystoupil. Po několika letech jsem se dostal na menší Majálesy a letos se mi podařilo být v programu těch největších. Je to pro mě splněný sen a velký zážitek,“ prozradil Právu zpěvák Marek Ztracený.

Poprvé letos na největších Majálesech vystoupila i zpěvačka Lenny. „Je to pro mě na Majálesech premiéra a nemám tedy jinou možnost, než si to pořádně užít,“ řekla v Brně s úsměvem Právu. „Jsou tu skvělí, vstřícní a přátelští diváci. Navíc mám pocit, že začíná festivalová sezóna a spolu s těmi, kteří na Majálesu hrají, ji takříkajíc vykopáváme.“

Lenny na brněnském Majálesu.

Brněnská vystoupení Tomáše Kluse, Mandrage, Marka Ztraceného, Lenny, Vypsané fixy, Wohnout, slovenských Horkýže Slíže i raperů Rytmuse, Majka Spirita nebo Ega, Davida Stypky a jeho Bandjeezu či Rybiček 48 ukázala, že hudebníci jsou na festivalové léto solidně připravení a evidentně se na ně těší.