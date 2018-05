Novinky

V současném obsazení je několik muzikantů, kteří fenomenálního kytaristu a skladatele, sžíravého ironika a kritika americké společnosti Zappu doprovázeli už v šedesátých letech.

Především je to saxofonista a flétnista Bunk Gardner, který s Mothers Of Invention hrál v letech 1966 až 1969. Od roku 1966 až do roku 1974 Zappu doprovázel i vynikající pianista a hráč na klávesy Don Preston. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let se Zappou hrál i vibrafonista Ed Mann. Zappovy spoluhráče doplňuje kytarista a zpěvák Christopher García.

Bunk Gardner a Don Preston hrají s The Grandmothers Of Invention.

FOTO: Smart Communication

Skupina Zappových spoluhráčů z době jeho začátků se dala dohromady v roce 1980, když se Zappa posunul k odlišnému pojetí hudby. Dokonce pod názvem The Grandmothers vydala několik alb

V roce 2002 při příležitosti desátého výročí úmrtí Zappy si změnila název a objevili se v ní i další muzikanti doprovázející slavného kytaristu

Během let se v ní objevila řada bývalých členů Mothers, jako byli bubeník Jimmy Carl Black, který zemřel před deseti lety, basista Tom Fowler nebo saxofonista a zpěvák Napoleon Murphy Brock či trumpetista a křídlovkář Buzz Gardner, který skonal v roce 2004, nebo baskytarista Roy Estrada. Někteří z nich se objevili na koncertech z let 2009 [celá zpráva] a 2011. [celá zpráva]

Kapela většinou hraje rané Zappovy skladby jako Dog Breath, In The Year Of Plague, Suzy Creamcheese nebo Flower Punk ale i skladby o něco mladší ze sedmdesátých let jako Debra Kadbara.