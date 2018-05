Věra Míšková, Právo

Zahájí ho novinka íránského režiséra Asghara Farhadího Todos Lo Saben (Všichni to vědí) s Penélope Cruzovou a Javierem Bardemem v hlavních rolích. Farhadí je oceňovaný íránský filmař, jeho Rozchod Nadera a Simin získal mimo jiné Zlatého medvěda Berlinale a oscarovou nominaci za nejlepší původní scénář, Klient dostal v Cannes cenu za nejlepší scénář a nejlepší herecký výkon Shababa Hosseiniho a Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Oba se hrály i v českých kinech.

Zahajovací film je soutěžní, spolu s ním se bude o Zlatou palmu a další ocenění ucházet celkem jedenadvacet filmů. Bude mezi nimi například novinka Spikea Leeho BlacKkKlansman na téma Ku Klux Klanu, snímek francouzského barda Jeana Luca Godarda Le livre d´image, film Italky Alice Rohwacherové Lazzaro Felice či jejího krajana Mattea Garroneho Dogman.

Všechny soutěžní filmy bude hodnotit velmi prestižní porota, jejíž předsednictví přijala jedna z největších současných hereček Cate Blanchettová, a zasednou v ní například další herečky Kristen Stewartová z USA a Léa Seydouxová z Francie, kanadský režisér Denis Villeneuve, jeho francouzský kolega Robert Guédiguian či ruský scenárista a režisér Andrej Zvjagincev.

Mimo soutěž bude v hlavním programu uvedena očekávaná novinka oscarového režiséra Rona Howarda (Apollo 13, Čistá duše) Solo: A Star Wars Story. Čeští fanoušci Star Wars ságy si na ni počkají jen do 24. května, kdy ji do kin uvede společnost Falcon.

Francouzské hvězdy přijedou na premiéru snímku Le grand bain (Na dně) Gillese Lellouche – hrají v něm mimo jiné Mathieu Amalric a Guillaume Canet.

Po sedmiletém zákazu se do Cannes vrátí režisér Lars von Trier s novinkou The House That Jack Built, která podle prvních informací odpovídá jeho stylu. Je o vrahovi, který řádil v 70. letech v Americe, a je plná brutality. Hlavní roli hraje Matt Dillon, jeho oběti Uma Thurmanová či Riley Keoughová.

Jako závěrečný film bude uveden Muž, který zabil Dona Quijota režiséra Terryho Gilliama.

Český film se představí v sekci Cannes Classics, která uvádí klenoty světové kinematografie. Uvede snímek Jana Němce Démanty noci z roku 1964, vedle toho se představí například filmy 2001: Vesmírná Odyssea, Zloději kol, Byt, Pomáda, Magická hlubina či Řidič slečny Daisy.

Po Ikarii XB 1 jsou Démanty noci druhý československý snímek zařazený v posledních letech do Cannes Classics. Českému publiku se zrestaurovaný film představí na festivalu v Karlových Varech a do kin vstoupí Démanty noci na konci srpna.

Jde o volnou adaptaci povídky Tma nemá stín od Arnošta Lustiga, který na vzniku Démantů noci úzce spolupracoval. Film odstartoval kariéru tehdy osmadvacetiletého Jana Němce, jednoho z nejoriginálnějších českých filmařů 60. let minulého století.

Další českou stopu ponese v Cannes film polské režisérky Agnieszky Smoczynské Fuga, který bude v premiéře uveden v sekci Týden kritiky. Vznikl v koprodukci Polska, České republiky a Švédska, českým koproducentem je společnost Axman Production Karly Stojákové. Film se věnuje společenským tabu spojeným s mateřstvím.

Nadcházející filmový festival bude mít i vlastní kampaň proti sexuálnímu obtěžování. Účastníci budou dostávat letáky požadující „vhodné chování“, případným obětem či svědkům sexuálního obtěžování pak bude k dispozici horká linka. Právě na této přehlídce americký filmový producent Harvey Weinstein, jehož aféra stála na začátku globální kampaně proti sexuálnímu obtěžování, před dvaceti lety údajně znásilnil jednu z hereček.

„Jedno ze znásilnění, z nichž je Harvey Weinstein obviňován, se stalo v Cannes, takže festival nemůže zůstat nečinný,“ řekla státní tajemnice pro rovnost pohlaví Marlene Schiappaová.

Tomuto kroku údajně předcházela kritika, podle níž organizátoři festivalu nereflektovali otázky vyvolané hnutím proti sexuálnímu obtěžování Time‘s Up a skandálem kolem Weinsteina.