Stanislav Dvořák, Novinky

Životopis by se měl prodávat už koncem roku 2018. Prince prý kniha bavila a smlouvu o vydání uzavřel nedlouho před smrtí v Minneapolisu. Není zcela jasné, kolik toho sám napsal, protože spolupracoval se spisovatelem Danem Piepenbringem, jak to u podobných celebrit bývá obvyklé.

Zhruba padesát rukopisných stran, které měl napsat, se prý v knize možná objeví i jako reprodukce. Vydání životopisu bylo skutečně oznámeno před Princovou smrtí, už tehdy uvedl, že se má jmenovat The Beautiful Ones.

O Princově soukromí se mnoho nevědělo. Pro svůj extravagantní styl oblékání a make-up byl občas omylem považován za gaye, ale neexistuje jediný důkaz o jeho homosexualitě. Naopak měl podle zahraničního tisku během let asi sedm přítelkyň a dvě oficiální manželky. S oběma se záhy rozvedl. Po určitou dobu se hlásil ke Svědkům Jehovovým.

Prince byl ikonou funku a soulu. Byl to hyperaktivní tvůrce, v archívech tak zůstaly po jeho smrti hromady hudby. Vydávání neznámých nahrávek však komplikují soudní spory. V 57 letech Prince zemřel na předávkování fentanylem. Měl řadu plánů do budoucna, takže to s největší pravděpodobností neudělal schválně.