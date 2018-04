Stanislav Dvořák, Novinky

Přestože zpěvačka na počátku o žádný muzikál o své osobě nestála a veřejně to říkala, londýnská produkce Tina: The Musical v Aldwych Theatre ji nezklamala.

„Zaprvé je pro mě těžké vidět někoho dělat to, co jsme dělali čtyřicet let. Jsem perfekcionistka, takže se dívám kriticky,” uvedla.

„Ale když vidím, že to udělali tak dobře, cítím hrdost. Cítím se, jako bych vyslala někoho, kdo udělá dobrou práci, a jsem na něj hrdá,” dodala.

Hlavní role se ujala Adrienne Warrenová, mladá americká herečka, která hrála třeba v muzikálu Dreamgirls a v seriálu Orange is the New Black.

Tina: The Musical

FOTO: Profimedia.cz

Herečka Adrienne Warrenová

FOTO: Profimedia.cz

„Jsem tak šťastná, že schvaluje naši práci a jsem nadšená, že můžu šířit tenhle příběh, protože ona je prostě nejlepší, já vím, zní to jako klišé,” řekla nadšená Adrienne po premiéře.

V muzikálu zní hity jako Proud Mary, The Best, I Can't Stand The Rain, What's Love Got To Do With It a River Deep, Mountain High. Také britská divadelní kritika se o představení vyjadřuje s úctou.