Stanislav Dvořák, Novinky

„Producent a autor hudby Dušan Neuwerth mě do písniček pro TvMiniUni zatáhnul, protože jsem o trochu míň špatný zpěvák než on. Získal mě úplně jednoduchým způsobem: prostě zavolal a řekl, přijeď! Já jsem to potom jen trochu upravil a nazpíval,“ uvedl Michal „Márdi“ Mareda ze skupiny Vypsaná Fixa. „Písničky pro děti musí být pro děti a ne pro dospělé, ale dospělí si musí myslet, že je to tak trochu i pro ně, protože děti nemají peníze.“

„Tvorba pro děti je pro mě každodenní práce, ráno začínám svačinou, pokračuji snahou vytvořit dětem hezkej den, až skončím u toho, že bych jim chtěl pomoct vytvořit hezkej život. No a k tomu patří i TvMiniUni!“ řekl Dyk.

TvMiniUni je zábavně vzdělávací pořad s písničkami pro děti od čtyř let na programu České televize ČT :D. Album Písničky TvMiniUni 3: Mezi hvězdami vydá Supraphon 20. dubna.

„Inteligentní humor, skvělé texty, super hudba, to všechno má TvMiniUni a moje holky to milují!“ dodala Klára Vytisková.