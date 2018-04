Stanislav Dvořák, Novinky

Co vás vedlo k tak náročnému úkolu, k založení festivalu?



Už jako televizní producentka jsem vnímala, že je tu malý prostor, abyste mohl tu práci reflektovat i v rámci odborných kruhů. Elsa skončila a Český lev sice zavedl televizní kategorie, ale primárně je vnímán jako filmová cena. Tak jsem si říkala, že by to chtělo oborové ceny, říct si “tohle stálo za pozornost“.

Pak jsem na Berlinale viděla televizní sekce a při komorním setkání programový ředitel Berlinale řekl, že má skvělý seriál Patriot a kdyby mohl, uvedl by ho v hlavní soutěži, ale nemůže.

To mi blesklo hlavou: on nemůže, ale my bychom mohli. Tak to začalo nabírat spád samozřejmě i s mou působností na FAMU, prestižní škole, která má velkou rezonanci v zahraničí. A navíc třeba produkce Streamu ukázala, že nemusí být miliardové rozpočty, abyste vytvořili něco rozumného a významného.

Bude tam něco, co člověk nemohl vidět v češtině?



Určitě. Zásadně trvám na tom, aby tam byly předpremiéry a premiéry. Bude tam Honza Prušinovský a jeho nový seriál pro ČT, který se jmenuje Most. Neplést s dánským Mostem.

Jeho Okresní přebor patří mezi nejlepší české seriály dodnes a vznikl tenkrát na Nově. Nedělala bych i kvůli takovým případům ostrou dělicí čáru mezi komerčními a nekomerčními televizemi. Producenti pochopili, že když nechají tvůrcům svobodu a nechají je mluvit filmovou řečí, tak jedině získají. Tvůrci získali obrovský prostor na vyprávění věcí, který celovečerní film ne vždy dovoluje.

Přijede nějaká velká hvězda?

Stále čekáme na potvrzení významného jména, které kdyby vyšlo, tak se asi zblázním radostí.

Přímo ze zámoří?

Ano, přímo hvězda ze zámoří. Ale je to pilotní ročník, takže když vyjde 25 % z mých plánů, tak to bude v pořádku. Moc bych si přála, aby pilotní ročník rezonoval, aby to otevřelo cestu do budoucna a k nějaké tradici, aby nás tvůrci vyhledávali, aby tu zažili něco, co jinde nemůžou.

Roztlačit tuto káru není jednoduché, ale díky podpoře města a kraje to mohlo celé vzniknout. Kdyby do toho tyto instituce nešly, tak se mi pravděpodobně nepodaří přesvědčit někoho dalšího o smysluplnosti celé věci. Oni pochopili, že to je v rámci budoucnosti města a rozvoje katalyzátor, že to ozvláštní atmosféru ve městě a přinese i zahraniční publicitu.

V ČR také není žádné klíčové zastoupení - třeba HBO, Netflix, Viacom - všechny tyto velké formy mají pro tento region centrálu v Maďarsku nebo v Polsku. Přilákat někoho významného z producentů, aby tu zkusil přemýšlet o nějaké centrále, není takové sci-fi, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Brno má oproti jiným festivalovým destinacím dvě velké výhody - obrovské množství studentů škol i technologického charakteru a ten takzvaný „Silicon Hill“, tedy velkou koncentraci IT firem. To je naše aktivní, mladé publikum - studenti a ajťáci. Krom toho, že IT Crowd (Ajťáci) jsou skvělý britský sitcom, tak nám v několika takových firmách říkali, že nedělají team building v přírodě, ale dělají binge-watching (sledování mnoha dílů seriálu najednou, většinou v nějaké skupině přátel - pozn. autora). To je spojuje, na rozdíl třeba od sportu.

Já navíc říkám: Amazon sklad je jedna věc, ale Amazon centrála, co se týče produkce pro střední a východní Evropu, to by bylo něco. Jak to vidíte ve Skandinávii, investice do kultury, knih, médií a audiovizuálních inkubátorů je něco, co se v dlouhodobém horizontu bez debaty vyplatí. Zkrátka jde o kvalitní byznys.

