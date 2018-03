Ilona Csáková vydá po deseti letech nové album

Zpěvačka Ilona Csáková nedávno dokončila nové album. Dostalo název Pořád jsem to já a vyjde 6. dubna. Zajímavé je, že její fanoušci museli na albovou novinku čekat plných deset let. Před několika dny byla nicméně již představena písnička Abych byla IN včetně klipu.