Jaké to je hrát staré punkové pecky? Nevyčpělo jejich poselství?

Fakt je to dobrý, samozřejmě je to dneska jinak, ale mnoho z poselství zůstává, třeba být sám sebou, zůstat individualitou, stát si za svými právy. To je relevantní i dneska. Je to největší, co nám punk rock zanechal, a myslím si, že toto poselství je platné i nyní vzhledem k tomu, co se děje ve světě, kdy ženy žádají rovnost. A hudba je fantastická.

Jak vybíráte písně, které hrajete?

Já a manažer si sedneme a posloucháme a hrajeme písně. Když nám něco vyjde dobře, tak se toho držíme a hledáme podobné písně.

Máte nějaké reakce od kapel, které tyto písně složily?

Ano, od Buzzcocks, od nichž hrajeme Ever Fallen In Love? a od Glena Mattlocka, původního člena Sex Pistols. Ten řekl: „Je to skvělé, holky.“

Jak je pro vás důležitý manažer? mnozí punkeři ho odmítají a asi každý znám případ manipulativního manažera Sex Pistols Malcolma McLarena.

Je docela známé, že hodně kapel nemá rádo manažery, jako hudebnice si myslím, že je velmi těžké dělat sama rozhodnutí, jaké by měly písně být. Potřebujete mít někoho, kdo vám řekne, které jsou skvělé, a potřebujete taky někoho, kdo zařizuje koncerty, nemůžete to dělat samy, o kontakty a koncerty se stará management. Kapelu jsme dali dohromady já a manažer. Kapely, které zkoušejí být rockovými hudebníky a současně manažery jsou na tom nejhůř. Je skvělé mít talent, ale když vás nikdo nepropaguje, tak o čem to je? A v tomhle jsou manažeři velmi dobří. Jako hudebník se staráš o to, co hraješ, a manažer má na starosti obchod. Proto je velmi důležité na to někoho mít.

Uvažujete o vlastní tvorbě?

Chci mít vlastní písně a už máme tři. Letos uděláme desku.