Hmyz

Trailer k filmu Hmyz.

Divadelní ochotníci na malém městě zkoušejí hru Ze života hmyzu. V hospodě na věšáku visí „hmyzí šatičky“: sukénky z krepového papíru, papundeklová motýlí křídla... U stolu v koutě sedí šest místních ochotníků: režisér, Růžena, pan Václav, pan Borovička, ajznboňák Kopřiva a slečna Jitka. Během zkoušky se prolnou životy ochotníků s osudy Čapkových postav.

Hmyz, Česko/Slovensko 2018, komediální drama, 98 min., režie: Jan Švankmajer, hrají: Jan Budař, Jaromír Dulava, Jiří Lábus, Norbert Lichý, Kamila Magálová a další.

Akta Pentagon: Skrytá válka

Trailer k filmu Akta Pentagon: Skrytá válka.

Dramatický příběh novinářů deníků The Washington Post a The New York Times, kteří se rozhodli riskovat a zveřejnit zprávu z utajované studie o americkém nasazení ve Vietnamské válce označovanou jako Pentagon Papers. Snaha o ututlání skutečností trvala čtyři prezidentská období.

Akta Pentagon: Skrytá válka, USA 2017, historické drama, 116 min., režie: Steven Spielberg, Hrají: Tom Hanks, Meryl Streepová, Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Alison Brie a další.

The Florida Project

Trailer k filmu The Florida Project.

Nedaleko Disneylandu na Floridě stojí řada kdysi populárních a turisty po střechy zaplněných pestrobarevných motelů. Teď bydlí v jednom z nich okouzlující šestiletá Moonee a její přátelé. Naplno si užívají léta, radosti ze svobody, z potulování i neodolatelných kopečků zmrzliny. Nudný a složitý svět dospělých nemá šanci jejich bezstarostnost ohrozit.

The Florida Project, USA 2017, drama, 111 min., režie: Sean Baker, hrají: Bria Vinaite, Brooklynn Prince, Willem Dafoe, Valeria Cotto, Mela Murderová a další.

Pračlověk

Trailer k filmu Pračlověk.

Dug je neohrožený hrdina doby kamenné. Když ale vtrhne do celkem poklidných časů doba bronzová v čele s padoušským lordem Bafoněm, Dug se ocitá přímo uprostřed nepřátelského území. Tam vsadí budoucnost svého kmene do podivné hry, ve které se bojovníci snaží kopat do kožené koule. Dug má jedinou šanci: naučit sebe a dalších deset hodně nemotorných pralidí hrát fotbal a pak vyhrát rozhodující zápas.

Pračlověk, VB/Francie, animovaná komedie, 88 min., režie: Nick Parker

Hora

Trailer k filmu Hora.

Ještě před 300 lety byly snahy zdolat horské vrcholy považovány za něco velmi blízkého šílenství. Nikdo tehdy nepředpokládal, že by divoká a opuštěná horská krajina mohla někoho zajímat. Vrcholy hor nikdo nevnímal jako místa plná krásy. Proč nyní přitahují miliony lidí?

Hora, Austrálie 2017, dokument, 74 min., režie: Jennifer Peedomová, vypravěč: Willem Dafoe

Věčně tvá nevěrná

Trailer k filmu Věčně tvá nevěrná

Josef miluje svou ženu Milušku, ale má slabost i pro mladší ženy. Jejich manželství, spolu s Josefovým krachujícím nakladatelstvím, se pomalu řítí do záhuby. Na záchranu přijíždí teta Marta, psycholožka, která má šílený plán, jak manželství i nakladatelství zachránit.

Věčně tvá nevěrná, Česko 2018, komedie, 92 min., režie: Milan Cieslar, hrají: Saša Rašilov, Lenka Vlasáková, Vilma Cibulková a další.

Darebák a závodnice

Trailer k filmu Darebák a závodnice

Když se Gino setká s Bénédicte, je to láska na první pohled – vášnivá a bezpodmínečná. Bénédicte pochází z vyšší společenské třídy, pracuje v rodinném podniku a řídí vozy na okruzích. Gino je zdánlivě běžný pohledný chlapík, ve skutečnosti ale skrývá nebezpečné tajemství.

Darebák a závodnice, Francie/Belgie 2017, krimi/drama, 130 min., režie: Michaël R. Roskam, hrají: Matthias Schoenaerts, Adèle Exarchopoulosová, Igor van Dessel a další.

Vnitřní slunce

Trailer k filmu Vnitřní slunce.

Rozvedená umělkyně Isabelle hledá životní lásku. Své naděje ale vkládá do mužů, kteří jsou spíše opakem ideálu. Režisérka ve filmu odhaluje pouze ty nejvýmluvnější pasáže z Isabellina života, které dohromady skládají osobnost nerozhodné, neurotické, ale přesto stále neodolatelně šarmantní ženy.

Vnitřní slunce, Francie 2017, drama, 94 min., režie: Claire Denisová, hrají: Juliette Binocheová, Gérard Depardieu, Valeria Bruni Tedeschi, Nicolas Duvauchelle a další.