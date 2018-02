Herečka v lednu uvedla, že si znovu přečetla obvinění Woodyho Allena ze zneužití dcery, a dodala, že lituje svého rozhodnutí s Allenem spolupracovat. Následně se vzdala honoráře. Jasnější gesto si těžko lze představit.

V únoru se ale objevilo další, složitější vysvětlení. Herečka prohlásila, že odevzdání honoráře na charitu není odsouzením Woodyho Allena. „Myslím, že nikdo z veřejnosti by neměl být soudcem i porotou v případě, který je tak složitý. Nedarovala jsem svůj honorář proto, abych ho veřejně odsoudila. Udělala jsem to proto, že zasáhlo moje svědomí, když jsem si uvědomila, že ta žena se cítila, jako bych nepřímo odmítla platnost jejích slov tím, že jsem pracovala s mužem, o kterém si ona myslí, že ji napadl.“

Možná jakoby nevím



Pozdě. Většina veřejnosti už to logicky pochopila jako odsouzení Woodyho Allena. Ona sama má prý ze spolupráce s ním pozitivní zkušenosti. Odmítá říct, že Woody Allen je vinný. „Neříkám, že to vím. Říkám, že si nejsem jistá, jestli je na kterémkoliv z nás říkat, jestli to víme, nebo nevíme.“

Její výroky připomínají politiky, kteří „možná jakoby tak úplně nesouhlasí“. A mezitím kampaň pokračuje. Oficiálně byla zrušena divadelní adaptace filmu Woodyho Allena Výstřely na Broadwayi [celá zpráva] a osud nového filmu A Rainy Day in New York je krajně nejistý. V amerických médiích se objevily neoficiální zákulisní informace, že studio Amazon se za Allena stydí. Film buď nepůjde do kin a nebude mít žádnou reklamu, nebo dokonce nevyjde vůbec.