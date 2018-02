Na úvodním večeru se v divadle Drak v Hradci Králové představí nevidomá zpěvačka a klavíristka Ráchel Skleničková, která loni okouzlila mimo jiné publikum Pražského Jara. Spolu s ní vystoupí houslistka Anna Mlinariková.

Dramaturgyní, průvodkyní jednotlivých večerů i zpěvačkou je čínská umělkyně Feng-yűn Song, která do Čech přináší ryzí tradice nejen z rodné Číny a staví tak mosty mezi kulturami i lidmi.

„Nejdříve jsem o zpěvačce Feng-yűn Song slyšela v rádiu, kde vyprávěla mimo jiné o technice zpěvu. Zmínila jsem se o tom své sestře a ona mi koupila poukaz na její semináře. Na nich jsme zpívali, povídali si a ona nás potom pozvala na vánoční večírek. Tam jsme si padly do noty a Feng-yűn Song mě pozvala na další semináře a loni i na Songfest.cz jako hosta,“ řekla Novinkám.cz Ráchel Skleničková.

Feng-yűn Song založila Songfest.cz už v roce 2008 v rámci Feng-yűn Song o.s. a pod jejím vedením tak vstupuje do druhé dekády. Každý z večerů je jedinečný, neopakovatelný atmosférou i programem.

„Zajímá mě i duchovní život, který k nám Feng-yűn Song přináší. Je pro mě obohacením a poskytuje mi nový úhel pohledu. Myslím si, že to, co Číňani hlásají, je dost směrodatné. Dělají to nenásilnou formou a není to otázka náboženství, což je na tom pro mě to nejlepší,“ svěřila se Skleničková. „Je to ale můj názor, který nikomu nenutím.“