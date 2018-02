Pakliže se milovníci letních festivalů v devadesátých a nultých letech těšívali především na akci jako takovou s vědomím, že si některé české kapely poslechnou několikrát, poslední léta přinesla změnu.

Vzhledem k tomu, že celosvětově míří hudebníci a zpěváci především za živými vystoupeními, neboť prodej hudby rok od roku klesá, a tím pádem i jejich stavy kont, je nabídka v programech festivalů stále zajímavější a hlavně širší. Navíc se u nás v posledních letech etablovaly akce, které přímo stojí na tom, že přivážejí výrazná nebo zajímavá jména ze zahraničí a českou stopu ve svém programu pasují na probírku toho, co se líbí jejich pořadatelům.

Festivaly Colours of Ostrava, Rock for People, Masters of Rock nebo Mighty Sounds mají podobný záměr již řadu let. Před třemi roky k nim ale přibyl ambiciózní Metronome festival, který se koná v Praze, a loni v červnu se ve festivalové formě s výraznými jmény na plakátě představil i Aerodrome Festival. Přivezl Linkin Park a s nimi třeba Simple Plan, Royal Republic nebo Enter Shikari, a protože bylo na letišti v Letňanech plno, rozhodl se jeho pořadatel přetransformovat Aerodrome festival v třídenní hudební svátek se zahraničními hvězdami. Aby toho nebylo málo, roztáhl i dramaturgickou náruč, a tak v programu vedle sebe stojí nu-metalové party i hiphopové hvězdy.

Problém pro ostatní



Nástup Aerodrome Festivalu je zásadní i z pohledu pořadatelů ostatních akcí. Koná se na sklonku června, tedy v termínu těsně po skončení pražského Metronome Festivalu a těsně před startem Rock for People v Hradci Králové. Byť vstupenky na Aerodrome patří k těm dražším, těžko lze pochybovat o tom, že tato akce „nepřinutí“ některé návštěvníky jiných festivalů přehodnotit přístup a nepřitáhne je na svůj již nyní velmi zajímavý třídenní program.

Navíc na letišti v Panenském Týnci se v letech 2010 až 2013 konal velký Open Air Festival, takže mnozí návštěvníci letních akcí dobře vědí, že je to příjemný prostor na krásném místě. I to totiž může v rozhodování se o tom, kam v létě za své peníze lidé vyrazí, hrát roli.

Limp Bizkit vystoupí na Aerodrome Festivalu.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Klidní asi mohou být pořadatelé Colours of Ostrava, kteří loni zlomili návštěvnický rekord, když přišlo odhadem přes padesát tisíc diváků, a s ohledem na dosud nabízený program lze očekávat, že se většina z nich bude chtít na akci vrátit. Navíc má tento festival velmi dobré renomé třeba proto, že na něj jezdí především lidé znalí dění na světové hudební scéně a hledající umělecký zážitek. A v tom jim pořadatelé řadu let vycházeli velmi galantně vstříc.

Příchod nového silného festivalu zřejmě nebude mít vliv ani na návštěvnost akcí Masters of Rock ve Vizovicích, Brutal Assault v Jaroměři a Mighty Sounds v Táboře. Jsou to žánrové festivaly, které si vybudovaly věrnou i silnou návštěvnickou základnu, a především na prvně jmenovaný jezdí i mnoho lidí ze zahraničí.

Putovní akce se rozrostly

V neposlední řadě třeba připomenout, že česká festivalová sezóna nabízí i tradiční akce, na kterých v programu převažují čeští a slovenští umělci. Začnou je Majálesy a pokračovat budou přes Votvírák, Benátskou!, Sázavafest až k Rock for Churchill.

Pozornosti se budou těšit i putovní festivaly, jejichž počet rok od roku roste. Letos to jsou Hrady.CZ s Tomášem Klusem, Divokým Billem či Mandrage jako hlavními hvězdami, Léto Fest s Kabátem a Chinaski coby taháky, dvoudílná novinka Přehrady Fest s Chinaski a Tomášem Klusem jako hlavními lákadly, a Kryštof Kempy, kterým bude kralovat skupina Kryštof.

Tomáš Klus bude v létě v jednom kole.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Když připočteme řadu mimořádně zajímavých festivalů, které se konají v zemích hned za našimi hranicemi, lze si docela dobře představit, že hudební fanoušek s dostatkem financí by mohl být víkend co víkend na nějaké programově poutavé akci.