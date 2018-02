Padesát odstínů svobody

Video

Trailer k filmu Padesát odstínů svobody

Děj třetího pokračování filmu podle bestselleru anglické autorky E. L. Jamesové začíná svatbou. Po ní následují líbánky, pak chvilka dohadování manželů, jestli Ana bude pracovat a chodit na drink s kamarádkami nebo ne a nakonec cosi, co by bylo možné považovat skoro za thriller.

Padesát odstínů svobody, USA 2018, 105 min., režie: James Foley, hrají: Jamie Dornan, Dakota Johnsonová, Arielle Kebbelová, Eloise Mumfordová a další.

Alenka v zemi zázraků

Video

Trailer k filmu Alenka v zemi zázraků

Poetické vyprávění malé dívky, která putuje krajinou svého dětství jako kouzelným labyrintem a pozoruje a zaznamenává svět. Sny a realita se jí prolínají a vykreslují skrze její rodinu a svět slavnosti, kterými doslova protančí svým fantazijním viděním světa.

Alenka v zemi zázraků, Česko 2018, rodinný fantasy, 110 min., režie: Jana Kristina Studničková, Otakáro Maria Schmidt, hrají: Viktorie Stříbrná, Veronika Žilková, Boleslav Polívka, Tereza Taliánová, Mikuláš Matoušek a další

Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu

Video

Trailer k filmu Sněhová královna Tajemství ohně a ledu

Gerda porazila Sněhovou královnu a osvobodila Kaie. Díky tomu se z nich od minulého filmu staly tak trochu pohádkové celebrity. Zatímco Gerda bere novou situaci s nadhledem, Kai se s nabytou popularitou vyrovnává o něco hůře. Aby si od vysilující slávy trochu odpočinuli, vydávají se do hor za svým trollím kamarádem Ormem, kde na ně však nečeká žádná odpočinková dovolená, ale pořádné nové dobrodružství.

Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu, Rusko, 2016, animovaný, 89 min., režie: Alexey Tsitsilin, v českém znění: Ondřej Rychlý, Martin Písařík, Marta Sovová, Filip Tomsa, Tereza Bebarová, Jana Altmannová, Jiří Knot a další.

Potvora

Video

Trailer k filmu Potvora

Rasmus a Maria se poznají na party a prvotní flirt nabere rychlé grády. Maria se nastěhuje do Rasmova bytu a po malých krůčcích si podmaňuje jeho životní prostor. Je to nevyrovnaný pár. Maria je cílevědomá, dominantní, Rasmus jako by tápal mezi pubertou a dospělostí. Jejich vzájemná přitažlivost má destruktivní následky.

Potvora, Dánsko 2017, drama, 86 min., režie: Christian Tafdrup, hrají: Anders Juul, Amanda Collinová, Rasmus Hammerich, Sidse Mickelborg a další.

Most na konci světa

Video

Trailer k filmu Most na konci světa

Jedním z důsledků občanské války v Bosně a Hercegovině bylo to, že obrovské množství lidí přišlo o své domovy. Mnoho bosenských Chorvatů z Hercegoviny se uchýlilo do Chorvatska a usídlilo se v Krajině, odkud utekli či byli vyhnáni Srbové. Děj filmu se odehrává několik let poté, když se část Srbů chce vrátit domů. Noví chorvatští vlastníci nemovitostí se dostávají do velmi nezáviděníhodné situace - po několika málo letech jim hrozí, že opět skončí bez střechy nad hlavou...

Most na konci světa, Chorvatsko/Srbsko/Bosna a Hercegovina/Francie 2014, drama, 115 min. režie: Branko Ištvančić, hrají: Aleksandar Bogdanovic, Nela Kocisová, Slaven Knezovic, Vlatko Dulic a další.