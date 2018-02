Roman Polanski tehdy odjel do Evropy z obavy před trestem a americká justice neustále odmítá případ odložit, i když ani samotnou oběť už incident dávno nezajímá. Úřady 41 let trvají na tom, že musí Polanského potrestat, a požádaly Polsko, aby jim 84letého režiséra vydalo. Polský soud to odmítl.

Tarantino musí ve filmu Polanského zobrazit, protože pomatený sektář Manson nechal zavraždit i jeho manželku Sharon Tateovou. V současné atmosféře kampaní jako MeToo ale začnou zcela jistě aktivisté křičet, že propaguje zločince. Hrozí, že se rozjede hysterická kampaň proti uvedení filmu, nebo budou požadovat, aby Polanského z filmu vymazal, jako se to stalo Kevinu Spaceymu.

Quentin Tarantino

FOTO: VINCENT KESSLER, Reuters

Na internetovém serveru IMDB se už nyní objevil názor jedné Američanky, že „skutečným zločincem v Mansonově sáze je Polanski”. Vůdce sekty Manson je přitom zodpovědný za minimálně sedm vražd, včetně ubodání těhotné ženy.

Ve filmu chtějí hrát také Leonardo DiCaprio, Brad Pitt a Tom Cruise. Není však známo, kdo by měl hrát Polanského. Žádná z těchto hollywoodských hvězd to být nemůže, protože režisér byl tehdy mladý.

DiCaprio ztvární televizního herce, který se snaží prorazit u filmu, a Pitt nebo Cruise bude jeho parťákem.