V seriálu zůstala “první dáma” v podání Robin Wrightové, ale to pro celou řadu nestačilo. Nové zápletky se mají točit kolem Grega Kinneara a Diane Laneové, kteří teď do seriálu přišli. Ze starého složení zůstávají také vedlejší herci Michael Kelly, Jayne Atkinsonová, Patricia Clarksonová, Derek Cecil, Campbell Scott nebo Boris McGiver.

Kevin Spacey

FOTO: Netflix

Po dlouhé pauze se natáčení House of Cards v Netflixu obnovilo tento týden. Kevin Spacey nyní zmizel z veřejného života a údajně “vyhledal léčbu”. Herec, jenž veřejně prohlásil, že je homosexuál, prý obtěžoval několik mladých mužů. První obvinění se týkalo večírku, který se odehrál už v osmdesátých letech minulého století. Anthony Rapp tvrdí, že ho tam 26letý Spacey obtěžoval, když mu bylo jen čtrnáct let, ale Spacey prohlásil, že to si nepamatuje.

Nasazení nových herců, jako je Laneová, známá třeba z filmů Noci v Rodanthe, Trumbo, Secretariat a Muž z oceli, má nahradit prázdno po odchodu hlavní postavy. Jestli ale House of Cards bez Spaceyho bude vůbec někoho zajímat, ukáže až budoucnost.